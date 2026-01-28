‘Skyscraper Live’ de Alex Honnold alcanza las 6.2 millones de visualizaciones en Netflix

El pasado 24 de enero, Alex Honnold hizo historia al escalar la torre Taipei 101 en Taiwán. La escalada la hizo ‘free solo’ (sin cuerdas ni arnés) la completó en una hora y media. Esta hazaña fue transmitida en vivo a través de Netflix, y aún sigue disponible en la plataforma.

Durante su primer fin de semana en Netflix, la transmisión, titulada ‘Skyscraper Live’, alcanzó las 6.2 millones de reproducciones, una cifra que lo sitúa en el top 10 de la plataforma.

‘Skyscraper Live’ es presentado por Netflix como un seriado, por lo que a nivel de número compite con otras series. Los 6.2 millones de reproducciones alcanzadas hicieron que la transmisión ocupe el puesto tres de la lista, pues los dos primeros siguen siendo para ‘His & Hers’ y para la primera temporada de ‘Agatha Christie’s Seven Dials’, respectivamente.

Luego de escalar el edificio, considerado como uno de los más altos de Asia, el escalador estadounidense dio una entrevista a ‘Variety’ en la que habló sobre las preocupaciones que tenía con este nuevo reto. “La única razón por la que fue tan estresante es porque se supone que es una transmisión en vivo. La idea de extender esto un día más me hizo pensar: ‘No sé cuántos miembros de la tripulación hay aquí, pero son muchos, y todos sus vuelos y hoteles tienen que cambiar hoy'”.

Hay que recordar que Honnold ha registrado sus hazañas en otras oportunidades. En 2018, estrenó el documental ‘Free Solo’ en el que se registra todo su proceso para en la primera persona en escalar la pared de 3,000 pies de El Capitán, en el Parque Nacional Yosemite, sin cuerdas ni equipo de seguridad.

Por otro lado, el top 10 en cine está encabezado por ‘The Rip’, la nueva película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon. Además, en la lista han entrado algunas de las películas de James Bond que ahora son parte del catálogo de Netflix.

