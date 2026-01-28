Yankees suma un brazo al bullpen con el dominicano Angel Chivilli

Los New York Yankees continúan buscando mejorar su equipo tras reforzarse en su bullpen al adquirir al relevista derecho Ángel Chivilli en un cambio con los Colorado Rockies.

Para concretar la operación, los Yankees enviaron al infielder de ligas menores T.J. Rumfield a Colorado, mientras que Chivilli, de 23 años y originario de República Dominicana, se suma a la organización neoyorquina con dos temporadas de experiencia en Grandes Ligas.

¿Quién es Ángel Chivilli, nuevo relevista de los Yankees?

Ángel Chivilli llega al Bronx como una apuesta de desarrollo para el bullpen. En la temporada pasada con los Rockies, el derecho registró efectividad de 7.06 en 43 apariciones como relevista, mientras que en 2024 dejó una ERA de 4.55 en 30 salidas.

A lo largo de su carrera en MLB, Chivilli ha ponchado a 71 bateadores, otorgado 33 bases por bolas y permitido 20 jonrones en 90.1 innings, números que reflejan un brazo con potencia, aunque aún en proceso de ajuste y consistencia.

Para abrirle espacio en el roster de 40 jugadores, los Yankees designaron para asignación al jardinero Michael Siani, otro movimiento que subraya el enfoque del club en fortalecer su pitcheo.

Yankees siguen activos en el mercado

La llegada de Chivilli es parte de un movido receso de temporada para los Yankees, quienes vienen de disputar la Serie Divisional de la Liga Americana. Entre sus principales movimientos también destaca la adquisición del abridor zurdo Ryan Weathers desde Miami, a cambio de cuatro prospectos.

Además, la novena del Bronx retuvo a los lanzadores Ryan Yarbrough, Paul Blackburn y Tim Hill, reforzando tanto la rotación como el bullpen con brazos conocidos y opciones de profundidad.

Movimiento secundario de los Rockies

De manera independiente, Colorado también realizó otro canje, adquiriendo al infielder Edouard Julien y al relevista Pierson Ohl desde los Minnesota Twins, a cambio del pitcher de ligas menores Jace Kaminska.

Julien fue séptimo en la votación al Novato del Año de la Liga Americana en 2023, tras registrar un OPS de .839 con 16 jonrones, aunque su producción ofensiva bajó en las últimas dos campañas y bateó .220 en 64 juegos el año pasado.

