Atención padres: Estos son los 21 lotes de galletas Gerber retirados voluntariamente
Gerber retira 21 lotes de galletas Arrowroot por posible presencia de plástico y papel. Consulta aquí los códigos de lote y cómo solicitar tu reembolso oficial
Una posible contaminación con material plástico blando o trozos de papel ha obligado a la empresa Gerber a retirar del mercado 21 lotes de galletas Arrowroot Biscuits de 5.5 oz. Estos productos fueron distribuidos en todo el país y producidos entre julio y septiembre de 2025.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió un reporte oficial sobre este retiro voluntario de Gerber Products Company. La medida se tomó como precaución ante la presencia de materiales extraños detectados en el producto. Según detalló la compañía, el material proviene de un proveedor de harina de arrurruz que inició el retiro original; debido a esto, Gerber ha confirmado que ya no trabaja con dicho proveedor.
Conoce los 21 lotes afectados
Es importante destacar que ningún otro producto Gerber se ha visto afectado por esta situación. Para facilitar la identificación, se han publicado los códigos de lote de 10 dígitos y las fechas de consumo preferente:
- Lote 5198565504: Consumir preferentemente antes del 16 de octubre de 2026.
- Lote 5202565504: Consumir preferentemente antes del 20 de octubre de 2026.
- Lote 5203565504: Consumir preferentemente antes del 21 de octubre de 2026.
- Lote 5204565504: Consumir preferentemente antes del 22 de octubre de 2026.
- Lote 5205565504: Consumir preferentemente antes del 23 de octubre de 2026.
- Lote 5209565504: Consumir preferentemente antes del 27 de octubre de 2026.
- Lote 5210565504: Consumir preferentemente antes del 28 de octubre de 2026.
- Lote 5211565504: Consumir preferentemente antes del 29 de octubre de 2026.
- Lote 5233565504: Consumir preferentemente antes del 20 de noviembre de 2026.
- Lote 5238565504: Consumir preferentemente antes del 25 de noviembre de 2026.
- Lote 5239565504: Consumir preferentemente antes del 26 de noviembre de 2026.
- Lote 5239565505: Consumir preferentemente antes del 26 de noviembre de 2026.
- Lote 5240565505: Consumir preferentemente antes del 27 de noviembre de 2026.
- Lote 5245565505: Consumir preferentemente antes del 2 de diciembre de 2026.
- Lote 5246565505: Consumir preferentemente antes del 3 de diciembre de 2026.
- Lote 5251565505: Consumir preferentemente antes del 8 de diciembre de 2026.
- Lote 5252565505: Consumir preferentemente antes del 9 de diciembre de 2026.
- Lote 5253565505: Consumir preferentemente antes del 10 de diciembre de 2026.
- Lote 5254565505: Consumir preferentemente antes del 11 de diciembre de 2026.
- Lote 5258565505: Consumir preferentemente antes del 15 de diciembre de 2026.
- Lote 5259565505: Consumir preferentemente antes del 16 de diciembre de 2026.
Las autoridades y la empresa instan a los consumidores que hayan adquirido las galletas Gerber Arrowroot afectadas a abstenerse de alimentar a sus hijos con este producto. Asimismo, se ofrece la opción de devolver el producto en el punto de venta para obtener un reembolso completo.
Hasta la fecha, no se han reportado enfermedades ni lesiones asociadas al consumo de estas galletas. Gerber enfatizó que ha actuado con extrema precaución y trabaja de manera conjunta con la FDA. Para consultas, está disponible la línea de atención al cliente 1-800-4-GERBER (1-800-443-7237) las 24 horas del día.
¿Cómo encontrar el lote y la fecha?
Para identificar si un producto está afectado, se debe revisar la parte inferior o lateral del empaque de las Gerber Arrowroot Biscuits.
- Código de lote: Busque una serie numérica de 10 dígitos. Estos códigos empiezan por “5198…” hasta “5259…”.
- Fecha de consumo: Aparecerá justo al lado o debajo del lote. Recuerde que, aunque diga 2026, si el número de lote coincide, el producto debe ser retirado.
