Alerta alimentaria: Retiro masivo de más de 80,000 cápsulas McCafé por contener cafeína no declarada

Un error de etiquetado en más de 80,000 cápsulas de McCafé ha obligado a la empresa Keurig Dr Pepper a retirar el producto del mercado en tres estados de los Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) clasificó este retiro como Clase II, lo que implica un riesgo moderado o remoto de efectos adversos para la salud, pero que requiere atención inmediata.

El retiro se produjo tras descubrirse que las cápsulas de McCafé fueron etiquetadas erróneamente como “Descafeinado”, cuando en realidad contienen cafeína. Esta omisión puede ocasionar efectos secundarios en personas con sensibilidad extrema a la cafeína, condiciones cardíacas, ansiedad severa o aquellas que presentan interacciones con medicamentos específicos.

¿Cómo identificar el producto retirado?

Seguridad alimentaria: Consumidores en California, Indiana y Nevada deben verificar sus cajas de café para evitar efectos secundarios por el error de etiquetado. Crédito: Shutterstock

Las cápsulas afectadas fueron distribuidas en California, Indiana y Nevada. Por ello, se insta a los consumidores a verificar la información técnica del producto que se detalla a continuación:

Nombre del Producto: Cápsulas de café descafeinado McCafé Premium Roast K-Cup .

Cápsulas de café descafeinado . Presentación y Peso: Caja de 84 unidades con un peso neto de 823 g (29 oz).

Caja de con un peso neto de 823 g (29 oz). Cantidad de Producto Retirado: 960 cajas (un total de 80,640 cápsulas).

(un total de 80,640 cápsulas). Código de Barras (UPC): 043000073438 .

. Número de Lote Identificado: 5101564894 .

. Fecha de Caducidad: Consumir antes del 17 de noviembre de 2026 .

Consumir antes del . Códigos de Tiempo Específicos: LA hh:mm PL070 5321 o 5322.

LA hh:mm PL070 5321 o 5322. Motivo del Retiro: El producto está etiquetado como descafeinado, pero contiene cafeína, lo que constituye un error crítico de etiquetado y un riesgo para la salud del consumidor sensible.

En estos casos, se recomienda verificar minuciosamente la información del empaque. Si usted tiene una de estas 960 cajas en su despensa, evite su consumo de inmediato, especialmente si es sensible a los estimulantes. Asimismo, puede solicitar un reembolso completo o el cambio del producto directamente en el punto de venta o a través de la línea de atención al cliente de Keurig.

