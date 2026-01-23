Fabricante de Nueva York retira Super Greens ante riesgo de hospitalización por Salmonella

Cuatro tipos de suplementos a base de hojas verdes y frutos silvestres de la marca Live it Up Super Greens han sido retirados del mercado por riesgo de contaminación con Salmonella. Un reporte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó que Superfoods Inc., empresa con sede en Nueva York, distribuyó el producto en todos los Estados Unidos (incluyendo Puerto Rico, Guam e Islas Vírgenes) y el Reino Unido.

La empresa reporta que, hasta la fecha, se han registrado 45 casos de enfermedad y 12 hospitalizaciones en Estados Unidos vinculados a este brote. La FDA y los CDC han confirmado que la fuente probable es el consumo de este suplemento. Actualmente, la producción ha sido suspendida mientras las autoridades y la empresa investigan el origen exacto del problema.

El retiro se produce tras la detección de una contaminación que podría generar graves problemas de salud. La complejidad del caso radica en su distribución multicanal (Amazon, eBay, Walmart y venta directa), lo que dificulta el rastreo total de las unidades vendidas.

Los productos afectados se comercializaron a través del sitio web de la marca desde septiembre de 2024 y en Amazon.com desde el 30 de julio de 2025. La empresa no descarta que terceros hayan realizado una distribución no autorizada en otros sitios web.

Identificación del producto afectado

Estos son los envases de Live it Up Super Greens retirados del mercado por Superfoods Inc. (NY) debido a una contaminación por Salmonella. Crédito: FDA | Cortesía

Se insta a los consumidores a verificar sus envases, específicamente los lotes que empiezan con la letra “A” (bolsas) y el número “3” (sobres), con fechas de caducidad entre 08/2026 y 01/2028. Las presentaciones afectadas son:

Live it Up Super Greens (Original): Peso neto 8,5 oz (240 g), UPC 860013190804.

Peso neto 8,5 oz (240 g), UPC 860013190804. Super Greens Live it Up (30 sobres): 8 g cada uno, UPC 850077468063.

8 g cada uno, UPC 850077468063. Live it Up Super Greens (Frutos del Bosque): Peso neto 8,5 oz (240 g), UPC 860013190811.

Peso neto 8,5 oz (240 g), UPC 860013190811. Super Greens Live it Up (30 barritas/sticks de Frutos del Bosque): 9 g cada uno, UPC 850077468070.

Acción inmediata: Si ha adquirido el producto, no lo consuma. Deséchelo o solicite un reembolso enviando un correo con la foto del lote a recall@artofenso.com.

La FDA vincula estos productos con 12 hospitalizaciones recientes. Crédito: FDA | Cortesía

Resumen de la Alerta (Lista de verificación)

Empresa responsable: Superfoods Inc. (Nueva York).

Superfoods Inc. (Nueva York). Motivo del retiro: Posible contaminación con Salmonella (microorganismo patógeno).

Posible contaminación con Salmonella (microorganismo patógeno). Riesgos a la salud: Fiebre, diarrea sanguinolenta, náuseas y vómitos. Riesgo de infecciones arteriales o artritis en casos graves.

Fiebre, diarrea sanguinolenta, náuseas y vómitos. Riesgo de infecciones arteriales o artritis en casos graves. Productos afectados: Live it Up Super Greens (Sabores Original y Frutos Silvestres/Bosque).

Live it Up Super Greens (Sabores Original y Frutos Silvestres/Bosque). Identificación clave: Lotes que comienzan con la letra “A” o el número “3” .

Lotes que comienzan con la letra o el número . Canales de venta: Sitio oficial, Amazon, eBay y Walmart.

Riesgos de la salmonella

La Salmonella es un microorganismo altamente infeccioso que, al ingresar al organismo, causa una infección llamada salmonelosis. Esta condición puede ser especialmente grave en grupos de riesgo como mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, niños y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Los síntomas suelen aparecer entre 6 y 72 horas después de la ingesta.

