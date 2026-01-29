Riesgo por contaminación de roedores: Cheerios, Coca-Cola y Pringles bajo alerta de retiro masivo

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) clasificó como Clase II un retiro masivo de productos de Gold Star Distribution, Inc. iniciado el 26 de diciembre por el riesgo de la presencia de desechos de roedores y aves.

La empresa anunció en diciembre el retiro de una amplia gama de productos que incluyen: alimentos, alimentos para mascotas, productos de belleza y medicamentos. Los productos distribuidos en tres estados incluyen marcas reconocidas como los dulces Jolly Ranchers, Sour Patch Kids y Skittles; snacks como Pringles y Takis; cereales como Cheerios y cereales Rice Krispies de Kellogg’s y diversas bebidas, como Gatorade, Coca-Cola, Smart Water y Arizona Iced Teas.

Además, se retiraron del mercado el kétchup Heinz, el aceite Crisco y ramas de canela. El problema se descubrió en las instalaciones en Minneapolis, y se estima que compromete la integridad de casi 2,000 productos, según People.

¿Por qué es tan grave la “exposición”?

Uno de los riesgos del consumo de estos productos es que, aunque estén sellados, la presencia de desechos de roedores y aves (orina y excrementos) en el almacén genera un riesgo de contaminación cruzada, ya sea a través de las partículas en el aire, ya que los patógenos pueden asentarse en el exterior de los empaques.

¿Cómo ocurre la contaminación? Al abrir un paquete o caja de los productos sujetos a retiro, el consumidor necesariamente toca esas superficies y traslada las bacterias a los alimentos o a su boca. También hay un riesgo de infección de enfermedades críticas como la salmonela, que puede causar fiebre, diarrea y dolor abdominal intenso. Hay riesgo de leptospirosis, una infección bacteriana grave que se transmite por la orina animal y puede afectar riñones e hígado.

¿Cuáles son los productos bajo la lupa?

Como mencionamos, hay una larga lista de productos afectados de reconocidas marcas. A continuación, una lista clasificada por tipo de alimento para facilitar la identificación por parte de los usuarios. La lista es una radiografía de la despensa promedio. Los productos más destacados por su alta rotación son:

Snacks y Dulces: Pringles, Skittles, Takis, Jolly Ranchers y Nutella .

. Desayuno: Cheerios y Rice Krispies (productos que solemos manipular a diario).

(productos que solemos manipular a diario). Bebidas: Coca-Cola, Gatorade y Smart Water .

. Básicos: Kétchup Heinz y Aceite Crisco.

Adicionalmente, hay otros productos afectados como los alimentos para mascotas y cosméticos.

¿Qué hacer para prevenir riesgos?

Los productos fueron distribuidos en Indiana, Minnesota o Dakota del Norte, por lo que los habitantes de estos estados o las personas que compraron el producto en tránsito por esa zona, deben evitar su consumo. No basta con “limpiar” el empaque con desinfectante; por el contrario, la FDA recomienda la destrucción inmediata para evitar que humanos o mascotas entren en contacto con los patógenos.

Es crucial verificar el UPC/SKU en la lista oficial en el sitio de la FDA. Luego de revisar la lista, verifica si tienes alguno de los productos afectados y actúa en consecuencia.

