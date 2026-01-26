Alerta de Salmonella: Navitas Organics retira semillas de chía vendidas en Whole Foods y Amazon

Las semillas de chía son un básico de la alimentación funcional con múltiples beneficios para la salud; sin embargo, aunque sea un superalimento, no está exento de contaminaciones. Tal es el caso del retiro voluntario que la marca Navitas Organics ha realizado de nueve lotes selectos de sus semillas de chía orgánicas de 8 oz, debido a una posible contaminación por Salmonella.

Un reporte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informa que el retiro se realiza como medida de precaución, tras una alerta iniciada por el proveedor de semillas de la compañía. El producto se distribuyó en todo el país a través de tiendas minoristas como Whole Foods Market y minoristas en línea, incluido Amazon.

El director ejecutivo de la marca, Ira Haber, ratifica el compromiso con la calidad alimentaria: “Navitas ha proporcionado semillas de chía orgánicas a nuestros clientes durante más de 20 años. Ofrecer alimentos seguros y saludables es la razón por la que llevamos tanto tiempo en el negocio y por eso retiramos este producto del mercado hoy”.

Información clave para identificar el producto

Los lotes de Navitas Organics de 8 oz bajo sospecha presentan códigos que inician con la letra ‘W’ en la parte posterior. Si coinciden con los reportados, la recomendación oficial es no consumirlos y desecharlos. Crédito: FDA | Cortesía

La empresa insta a los compradores a verificar la información de lote en los productos envasados en bolsas selladas:

Producto: Navitas Organics – Semillas de chía orgánicas (8 oz) .

. UPC: 858847000284 .

. Ubicación del código: Parte posterior de la bolsa, sobre la tabla nutricional.

Parte posterior de la bolsa, sobre la tabla nutricional. Lotes afectados (inician con la letra “W”): Abril 2027: W31025283, W31025286, W31025287. Mayo 2027: W31025311, W31025314, W31025315, W31025316, W31025317.

(inician con la letra “W”):

¿Qué es la Salmonella?

La Salmonella es una bacteria que puede causar infecciones graves y, en ocasiones, mortales en grupos vulnerables. Se recomienda tomar previsiones, ya que la chía se consume mayoritariamente cruda (en smoothies, puddings o bowls), lo que significa que no hay un proceso de cocción que elimine la bacteria antes de ingerirla.

Recordemos que la Salmonella se elimina con una cocción de al menos 70 °C a 75 °C durante un tiempo mínimo de 2 minutos. Para prevenir, es importante comprender que esta infección va más allá de una “simple molestia estomacal”, ya que es una bacteria sumamente persistente.

Población de riesgo: Niños, ancianos y personas inmunodeprimidas pueden enfrentar cuadros graves.

Niños, ancianos y personas inmunodeprimidas pueden enfrentar cuadros graves. Síntomas comunes: Fiebre, diarrea, náuseas y dolor abdominal.

¿Qué hacer si tienes este producto en casa?

En caso de tener una bolsa de chía de 8 oz de los lotes afectados, sigue estas recomendaciones para proteger tu salud:

No las consumas: Por precaución, evita utilizarlas en cualquier preparación culinaria.

Por precaución, evita utilizarlas en cualquier preparación culinaria. Tírelas de forma segura: Abre la bolsa y vacía las semillas en la basura. Asegúrate de cerrar bien la bolsa de desperdicios para que nadie (ni las mascotas) tenga acceso a ellas.

Abre la bolsa y vacía las semillas en la basura. Asegúrate de cerrar bien la bolsa de desperdicios para que nadie (ni las mascotas) tenga acceso a ellas. Recupera tu dinero: Puedes llevar el empaque o el producto a la tienda donde realizaste la compra (física o digital) para solicitar un reembolso completo .

Puedes llevar el empaque o el producto a la tienda donde realizaste la compra (física o digital) para solicitar un . ¿Tienes dudas?: Llama al servicio al cliente de Navitas al 855-215-5702. Atienden de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. (hora del este).

