Emma Heming, esposa de Bruce Willis, revela que el actor no sabe que tiene demencia
Heming compartió que Willis no es consciente de su padecimiento debido a una condición neurológica conocida como anosognosia
Bruce Willis atraviesa un proceso de salud que ha sido seguido de cerca por sus fans y el público desde que en 2023 se dio a conocer su diagnóstico de demencia frontotemporal.
Ahora, su esposa, Emma Heming, ofreció nuevos detalles y reveló que el actor no es consciente de su padecimiento debido a una condición neurológica conocida como anosognosia.
De acuerdo con la revista People, las declaraciones fueron realizadas en el marco de un próximo episodio del podcast ‘Conversations With Cam’, donde Heming explicó que esta condición le impide al actor reconocer su propio estado de salud.
“Bruce no es consciente de que tiene demencia”, afirmó Heming, y aclaró que esta situación no responde a una negación deliberada. “Nunca conectó los puntos. Para él, todo está bien”, señaló, al referirse a la forma en que Willis percibe su condición.
La esposa del actor destacó que, aunque él no tenga plena conciencia de la enfermedad, el impacto es significativo para su entorno cercano.
“Es difícil saber si él sabe lo que le está pasando. La demencia es dura para la persona diagnosticada, pero es igual de dura para la familia”, explicó.
Asimismo, pidió no confundir la anosognosia con una actitud de negación.
“La gente piensa que esto podría ser negación. No es negación, es simplemente que su cerebro está cambiando. Esto es parte de la enfermedad”, precisó.
En el ámbito familiar, Heming reconoció que comunicar esta situación a sus hijas ha representado un reto, pero aseguró que ha optado por abordar el tema con honestidad, procurando preservar la imagen que las niñas tienen de su padre.
Finalmente, negó que la enfermedad haya avanzado al punto de que Willis no la reconozca.
“Cuando alguien me pregunta: ‘¿Bruce todavía sabe quién eres?’, yo les respondo: ‘Sí, lo sabe. No tiene Alzheimer. Tiene una forma de conectar conmigo y con nuestros hijos que quizá no sea la misma que antes, pero sigue siendo muy hermosa’”, concluyó.
Sigue leyendo: