Lady Gaga condena durante su concierto en Tokio las acciones de ICE

Durante una de sus presentaciones del The Chromatica Ball Tour en el Tokyo Dome, en Japón, Lady Gaga utilizó el escenario para pronunciarse en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

En un momento del espectáculo, la cantante interrumpió el show para dirigirse al público y expresar su preocupación por la situación que viven migrantes y familias en Estados Unidos, un tema que aseguró le resulta especialmente doloroso ante el próximo regreso a su país.

“Quiero tomarme un segundo para hablar de algo sumamente importante para mí. Algo importante para la gente de todo el mundo, y especialmente para la gente de Estados Unidos en este momento”, señaló la intérprete antes de profundizar en su mensaje.

“En un par de días regresaré a casa y me duele el corazón pensar en las personas, los niños y las familias de todo Estados Unidos que están siendo atacadas sin piedad por ICE. Pienso en todo su dolor y en cómo sus vidas están siendo destruidas ante nuestros ojos”, dijo Gaga ante miles de asistentes.

La cantante también hizo referencia al reciente tiroteo ocurrido en Minneapolis, Minnesota, en el que murió la enfermera de cuidados intensivos Alex Pretti a manos de agentes de ICE. Según afirmó, este hecho ha generado un clima de temor e incertidumbre en diversas comunidades.

“También pienso en Minnesota y en todos los que viven en casa con tanto miedo y buscan respuestas sobre qué debemos hacer”, expresó.

“Cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y pertenencia, algo se rompe en todos nosotros. Sé que no estamos en Estados Unidos ahora mismo, pero estamos con nuestra comunidad y los queremos mucho”, agregó.

Como parte de su mensaje, Lady Gaga dedicó la canción ‘Come to Mama’, incluida en su cuarto álbum de estudio Joanne, “a todos los que están sufriendo, a todos los que se sienten solos e indefensos, a cualquiera que haya perdido a un ser querido y esté pasando un momento difícil, un momento imposible, viendo cuándo se acerca el final”.

La artista, de 38 años, concluyó su mensaje con un llamado directo a los líderes políticos de Estados Unidos para que actúen con sensibilidad y responsabilidad.

“Necesitamos volver a un lugar de seguridad, paz y responsabilidad. La gente buena no debería tener que luchar tanto y arriesgar sus vidas por el bienestar y el respeto, y espero que nuestros líderes estén escuchando”, afirmó.

“Espero que nos estén escuchando mientras les pedimos que cambien su curso de acción rápidamente y tengan misericordia de todos en nuestro país”, finalizó.

El pronunciamiento de Lady Gaga se suma al de otras figuras públicas como Mark Ruffalo, Olivia Wilde y Wanda Sykes, quienes en fechas recientes también han cuestionado públicamente las acciones de ICE en distintos eventos.

Sigue leyendo: