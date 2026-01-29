Mourinho se disculpó tras su descontrolada celebración en victoria del Benfica ante Real Madrid

El portugués José Mourinho se disculpó con Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, por la forma en que celebró la victoria 4-2 del Benfica sobre el conjunto blanco en el Estádio da Luz en la última jornada de la fase liga de la UEFA Champions League.

“Pedí disculpas por cómo lo celebré. Álvaro es un hombre de fútbol y entendió que en ese momento te olvidas de todo: del Real Madrid, de que él está en el banquillo, de Chendo y de toda tu gente. En ese instante solo piensas en ganar”, explicó Mourinho en rueda de prensa posterior al encuentro.

El triunfo de las Águilas se selló en el minuto 98 con un cabezazo del portero Anatoliy Trubin, un gol pletórico que permitió al Benfica clasificarse a los playoffs de la fase eliminatoria de la Champions League por un margen mínimo frente al club más laureado en la historia del torneo.

El cuerpo técnico y los suplentes del Benfica invadieron el campo tras el gol del arquero, mientras que Mourinho celebraba con intensidad frente a la grada, justo delante de Arbeloa, exjugador suyo.

Mourinho dirigió a Arbeloa durante su etapa como técnico del Real Madrid entre 2010 y 2013, período en el que ambos forjaron un vínculo sólido.

