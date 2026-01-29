Precio de la plata hoy en EE.UU.: por cuánto puedes vender una moneda de 1 onza

Con el precio de la plata en niveles elevados a inicios de 2026, miles de personas en Estados Unidos se preguntan cuánto dinero real pueden obtener si deciden vender una moneda de plata de 1 onza. La respuesta no depende solo del mercado, sino también del tipo de moneda, el lugar de venta y los costos involucrados, factores clave para las finanzas personales.

¿Cuál es el precio de la plata hoy en Estados Unidos?

El precio spot de la plata —la referencia internacional— se ha movido con fuerza en los últimos meses, impulsado por la demanda de inversionistas y su uso industrial. A inicios de 2026, la plata ronda niveles altos frente a años anteriores, lo que explica el renovado interés por vender monedas físicas.

Este comportamiento está relacionado con factores macroeconómicos como inflación persistente, tasas de interés elevadas y mayor demanda de metales como activos refugio, un patrón que ya se ha visto en otros momentos de volatilidad económica.

¿Cuánto dinero te pagan realmente por una moneda de plata de 1 onza?

Aunque el precio spot es la referencia, no es lo mismo que el precio de venta real. Cuando vendes una moneda física, el comprador descuenta costos operativos y su margen.

💰 Precio estimado de venta

Precio spot: alrededor de $110–$113 por onza .

alrededor de . Pago real al vender: entre 95% y 98% del spot, según CBS News.

👉 En la práctica, eso significa que hoy podrías recibir entre $105 y $110 por una moneda de plata estándar de 1 onza.

¿Por qué no te pagan el precio spot completo?

Hay varios factores que influyen:

Tipo de moneda: Monedas bullion comunes se pagan cerca del spot Monedas raras o certificadas pueden valer más por su valor coleccionable

Condición física: Rayones o desgaste reducen el precio

Rayones o desgaste reducen el precio Lugar de venta: Tiendas físicas suelen ofrecer menos que plataformas especializadas

Tiendas físicas suelen ofrecer menos que plataformas especializadas Oferta y demanda local: En mercados saturados, las ofertas bajan

Dónde vender una moneda de plata de 1 onza para obtener más dinero

🏪 Tiendas locales de monedas

Pago inmediato, pero generalmente con ofertas más conservadoras.

🌐 Distribuidores online

Suelen ofrecer mejores precios, aunque debes considerar costos de envío y verificación.

🤝 Venta directa entre particulares

Puede maximizar el precio si hay demanda, pero implica más tiempo y riesgo.

¿Conviene vender plata ahora o esperar?

Depende de tu objetivo financiero:

Si necesitas liquidez , vender ahora puede ser razonable dado el nivel actual de precios

, vender ahora puede ser razonable dado el nivel actual de precios Si buscas inversión a largo plazo, la plata sigue siendo volátil y puede subir o bajar según inflación, tasas y demanda industrial

No es una decisión única para todos: vender plata es más una decisión financiera personal que una apuesta segura.

¿Hay que pagar impuestos por vender monedas de plata en EE.UU.?

Sí. Si vendes tu moneda con ganancia respecto a lo que pagaste originalmente, el IRS puede considerar esa diferencia como ganancia de capital.

La plata se clasifica como objeto de colección

Las ganancias pueden tributar a una tasa más alta que otros activos financieros

que otros activos financieros Guardar comprobantes de compra es clave para calcular correctamente el impuesto

Este punto es especialmente relevante en plena temporada de impuestos, cuando muchos contribuyentes combinan reembolsos con ventas de activos.

Ganadores y perdedores en el mercado actual de la plata

🟢 Ganadores

Quienes compraron plata hace años a precios bajos

Vendedores con monedas en buen estado o con valor coleccionable

🔴 Perdedores

Quienes compraron recientemente pagando primas altas

Vendedores que no comparan ofertas y aceptan el primer precio

Preguntas clave que buscan los lectores

¿Cuánto vale hoy una moneda de plata de 1 onza en EE.UU.?

Entre $105 y $110, según el mercado y el comprador.

¿Dónde pagan mejor por monedas de plata?

Suele variar, pero distribuidores online y ventas especializadas pagan más que tiendas generales.

¿Puedo vender plata sin pagar impuestos?

Solo si no hay ganancia; de lo contrario, aplica impuesto a ganancias de capital.

¿La plata es mejor inversión que el oro?

Son activos distintos: la plata es más volátil y con mayor uso industrial.

¿Conviene vender ahora o esperar?

Depende de tu necesidad de efectivo y tu tolerancia al riesgo.

Conclusión

El precio de la plata hoy en Estados Unidos permite obtener una cantidad relevante de efectivo por una moneda de 1 onza, pero el valor final depende de dónde vendas, qué tipo de moneda tengas y los impuestos aplicables. Antes de tomar una decisión, conviene comparar opciones y evaluar cómo encaja esa venta en tus finanzas personales.

