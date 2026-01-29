Shakira rompe récord con la gira más taquillera de la música latina

La cantante colombiana Shakira se ha anotado un nuevo hito en su carrera musical, pues ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ ha obtenido un Récord Mundial Guinness por ser la gira más taquillera de una artista hispana de todos los tiempos. Hasta la fecha, Shakira ha recaudado $421.6 millones de dólares, entre esos números también resaltan los 3.3 millones de personas que han asistido a los shows y los 82 estadios que logró llenar.

‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ comenzó el 11 de febrero en Estadio Nilton Santos en Río de Janeiro, Brasil. Por ahora la gira solo ha incluido ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos, aunque se espera que pronto anuncie una nueva etapa en la que incluya a Europa.

En esa primera etapa de la gira se convirtió en hito los 12 conciertos consecutivos, agotados, que dio en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Con esos shows alcanzó vender más de 780,000 boletos, e incluso ha confirmado un show número 13 para el próximo 27 de febrero.

Además de convertirse en la gira de mayor recaudación en la música latina, Shakira también fue reconocida con el Global Touring Icon Award de Billboard, y ha sido nominada por Pollstar en la categoría Latin Tour of the Year.

La colombiana le declaró a Billborad: “Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han realizado giras en Latinoamérica y España. Después de 30 años de carrera, que requirió tanto esfuerzo y se enfrentó a tantos desafíos, estar viviendo este increíble momento es increíble. Solo puedo estar agradecida por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes le dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estaría sucediendo. Sin duda, son los mejores fans del mundo”.

