Shakira reflexiona sobre el 2025: “Me esforcé en agradecer incluso a quienes me han hecho daño”

La cantante colombiana Shakira hizo un balance de su 2025 para despedir el año y agradecer a sus fanáticos, a quienes llama cariñosamente “manada”, por su apoyo incondicional durante el último año.

La artista reflexionó sobre la importancia de procurar la paz y agradecer por lo que sí se tiene en lugar de quejarse por lo que hace falta.

“Durante este año aprendí que vale más procurar la paz que perseguir obsesivamente la felicidad. Que es mejor agradecer a la vida lo poco o mucho que tenemos, que quejarnos por aquello que nos falta (…) Este año también aprendí a respirar, y encontré dentro de mí el mejor refugio, donde ahora puedo descansar del ruido externo”, escribió Shakira.

La artista deseó para el nuevo año cultivar aún más “nuestros dones espirituales”. “Deseo que este 2026 cultivemos aún más nuestros dones espirituales para poder disfrutar de los materiales. Que el nuevo año nos encuentre siendo amables con nosotros mismos, aceptándonos incondicionalmente y felicitándonos por nuestros pequeños logros, porque solo ellos nos hacen verdaderamente grandes”, agregó.

En su mensaje, la cantante incluyó una reflexión que muchos interpretaron como una indirecta a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, con quien tuvo una muy polémica separación en 2022.

“Me esforcé en agradecer incluso a quienes me han hecho daño, porque también ellos han sido verdaderos maestros”, dijo Shakira en su mensaje de fin de año.

La cantante ha tenido uno de los mejores años de su carrera con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. Shakira realizó el último concierto de su gira de 2025 en Miami, Florida,

“Último concierto del año en el escenario más íntimo de Miami. Fue realmente especial dormir en mi propia cama y agradecer por un 2025 increíble, hecho posible gracias a ustedes”, escribió al inicio de su mensaje en Instagram.

Shakira ha recorrido Estados Unidos con su gira y Latinoamérica en dos etapas. Para el año 2026 Shakira adelantó que llevará su gira a Europa, Asia y Medio Oriente pero no ofreció detalles sobre los shows.

