Shakira confirma que llevará su gira mundial a Japón

La cantante colombiana Shakira anunció que llevará su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ a Japón luego del éxito de su gira en América.

A través de su cuenta de Instagram y en medio de la promoción de la película de Disney ‘Zootopia 2’, en donde da voz a Gazelle, la artista confirmó que llevará su gira al país asiático.

“En verdad espero verlos muy pronto con mi gira mundial en Japón”, expresó la artista en esa publicación.

Luego Shakira agradeció a su público por la receptividad que ha tenido ‘Zootopia 2’ y su canción principal interpretada por la barranquillera. “Japón, los saluda Shakira, interpreto a Gazelle en Zootopia 2, y estoy muy feliz de escuchar que la película y la canción son un hit en Japón. He disfrutado demasiado viéndolos bailar Zoo, compartiendo videos; de verdad agradezco todo el amor que me dan”, añadió.

La gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ se encuentra en una breve pausa luego de recorrer Latinoamérica y Norteamérica durante su primera etapa en 2025. La gira generó ingresos superiores a los 327 millones de dólares solo en ese año, convirtiéndose en la artista latina más taquillera de la historia.

Hasta el momento del cierre de este estudio, Shakira había realizado 64 conciertos dentro de esta gira con 2.500 millones de dólares en entradas y un ingreso bruto de 327.4 millones de dólares. De acuerdo con Billboard, el año pasado cinco artistas superaron la barrera de los $100 millones de dólares de recaudación por sus giras: Luis Miguel, Bad Bunny, Karol G, RBD y Aventura. Sin embargo, este año solo lo logró Shakira

A mediados de diciembre de 2025, Shakira reveló en una entrevista a la revista Vanity Fair que llevará su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ a Europa, Medio Oriente y Asia. En la entrevista Shakira aseguró que deberá compaginar su papel como madre con la exigencia de un tour mundial, aunque aclaró que sus hijos Milan y Sasha son su prioridad total. “Mis hijos son mi prioridad, pero también quiero que vean que su madre sigue luchando y creando” señaló la colombiana.

