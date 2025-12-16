Shakira llevará su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ a Europa, Asia y Oriente Medio en 2026

La cantante colombiana Shakira confirmó que llevará su exitosa gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ fuera del continente americano. Durante una conversación con Vanity Fair la estrella pop confirmó que en 2026 continuará su tour en países de Europa, Medio Oriente y Asia.

Aunque todavía falta mucho por planificar, Shakira adelantó en la entrevista que planea sumar más continentes a su ya exitosa gira, consolidando así uno de los mejores momentos en la carrera de la barranquillera.

“Estoy muy emocionada por la parte europea de la gira. Aún no la hemos comenzado, pero 2026 estará dedicado al Viejo Continente y a algunos países de Asia y Oriente Medio. Estoy deseando que llegue esta etapa de los conciertos”, explicó la estrella pop.

En la entrevista Shakira aseguró que deberá compaginar su papel como madre con la exigencia de un tour mundial, aunque aclaró que sus hijos Milan y Sasha son su prioridad total. “Mis hijos son mi prioridad, pero también quiero que vean que su madre sigue luchando y creando” señaló la colombiana.

Hasta el momento no hay información sobre las fechas de la nueva fase de la gira de Shakira. Sin embargo, esta nueva etapa promete ser un gran éxito como su fase en América.

Desde que inició su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ Shakira ha recorrido gran parte del continente americano. Específicamente recorrió Latinoamérica en dos etapas y actualmente se encuentra en la segunda fase de este tour.

La gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ fue un rotundo éxito y se convirtió en la gira con mejor recaudación de 2025 al generar más de 300 millones de dólares según datos de Billboard Boxscore. Además, se convirtió en la gira latina más lucrativa de una mujer en la historia.

Hasta el momento del cierre de este estudio, Shakira había realizado 64 conciertos dentro de esta gira con 2.500 millones de dólares en entradas y un ingreso bruto de 327.4 millones de dólares. De acuerdo con Billboard, el año pasado cinco artistas superaron la barrera de los $100 millones de dólares de recaudación por sus giras: Luis Miguel, Bad Bunny, Karol G, RBD y Aventura. Sin embargo, este año solo lo logró Shakira.

