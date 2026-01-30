Cristiano Ronaldo anotó su gol 961 en triunfo de Al Nassr ante Al Kholood

El delantero portugués Cristiano Ronaldo dijo presente en la goleada 3-0 del Al Nassr sobre el Al Kholood al marcar uno de los tantos, con lo que llegó a 961 anotaciones en su carrera para colocarse a 39 de las 1,000, uno de sus grandes objetivos antes de que concluya su carrera.

Al minuto 47’ el delantero puso el 1-0 al sólo empujar un balón luego de un servicio en bandeja de su compatriota Joao Félix, que aunque se fue en blanco, resultó elegido como el mejor jugador del partido.

Con la victoria el Al Nassr se colocó en segundo lugar de la Liga de Arabia Saudita, luego de 18 jornadas disputadas.

En cuanto al goleo individual de la liga árabe, Cristiano llegó a 17 tantos en la temporada, empatado con el mexicano Julián Quiñones.

Al Nassr se despachó en segundo tiempo

En el minuto 53, Mohamed Simakan amplió la ventaja con una definición segura, reflejo del creciente control de Al Nassr y obligando a Al Kholood a ir a contracorriente.

La situación del visitante se complicó aún más en el 72’, cuando Hatan Bahbri fue expulsado con tarjeta roja directa, dejando a su equipo con diez jugadores.

A partir de ahí, el desenlace parecía claro. Al Nassr administró los tiempos, movió el banquillo y mantuvo el dominio sin sobresaltos.

La sentencia llegó en el tramo final. En el 87’, Kingsley Coman transformó con calma un penalti para firmar el tercero y cerrar una actuación colectiva sólida, que volvió a evidenciar la profundidad ofensiva del equipo.

Estos dos equipos se enfrentaron el 14 de septiembre de 2025, en el Al-Awwal Park, compromiso que terminó con victoria 2-0 del Al Nassr, gracias a los goles de Íñigo Martínez y Sadio Mané. Este equipo jamás perdió contra Al Kholood en un encuentro oficial.

Cristiano Ronaldo y compañía vienen de una racha de cuatro triunfos al hilo, pero antes habían caído en tres partidos y empatado otro. Al Nassr figuraba 3º en la liga de Arabia Saudita y esta victoria le permitió llegar a 43 puntos, con mejor diferencia de goles que Al Ahli. Y se puso a solo tres unidades de Al Hilal, el único líder.

Seguir leyendo:

Barcelona renueva a Fermín López hasta 2031 y lo blinda como pieza clave del proyecto de Hansi Flick

Champions League: Así se jugarán los duelos de playoffs en febrero

Mourinho se disculpó tras su descontrolada celebración en victoria del Benfica ante Real Madrid