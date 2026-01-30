Hochul propone reforzar restricciones a la cooperación de ICE con autoridades locales

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, lanzó este viernes un nuevo paquete de medidas para limitar la actuación de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Eso incluye la propuesta de agregar las casas de las personas a la lista de “lugares sensibles” a los que los agentes federales no podrían ingresar, publicó The New York Post.

Agrega también la intención de poner fin a los acuerdos existentes entre ICE y gobiernos locales, como los que actualmente operan en cinco condados del estado, incluido Nassau.

Durante una conferencia de prensa en Manhattan, la gobernadora sostuvo que estas medidas buscan frenar lo que calificó de acciones de una “agencia federal corrupta” y proteger a las comunidades del estado.

Sin embargo, negó que tuvieran motivaciones electorales, pese a que se enfrenta al republicano Bruce Blakeman en las elecciones de este año.

“Estamos llamados a actuar en este momento de tiranía”, afirmó Hochul, rodeada por la comisionada de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, y varios fiscales de distrito.

La gobernadora señaló que las propuestas no impedirían que las autoridades persiguieran a migrantes acusados de delitos, pero dificultarían operaciones masivas de ICE en Nueva York.

Blakeman calificó a Hochul de “la gobernadora más pro-crimen en Estados Unidos” y criticó su desprecio por la seguridad pública.

“Cuando sea gobernador vetaré esa legislación”, dijo el republicano, quien supervisa un amplio acuerdo de cooperación entre ICE y el condado de Nassau que permite el uso de instalaciones locales y personal policial para acciones de inmigración.

Hochul también propuso prohibir a ICE el acceso a escuelas, hospitales y lugares de culto, ampliando así la lista de “lugares sensibles” que ya cuenta con protección legal frente a la entrada de agentes federales sin orden judicial.

La gobernadora recordó que esta iniciativa llega tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis y sugirió que ICE podría estar preparando operaciones de gran escala en el estado.

La iniciativa se enmarca en la propuesta legislativa Nueva York para Todos, que busca reforzar la protección de los migrantes, impedir que los municipios firmen acuerdos con ICE y consolidar la condición del estado como santuario bajo la ley estatal.

Sigue leyendo:

• Hochul y Mamdani denuncian detención de personal del Ayuntamiento en medio de arrestos en citas de inmigración de rutina

• Hochul exige la renuncia de Kristi Noem tras el asesinato en Minneapolis

• Hochul pide a ICE dar marcha atrás para que la gente busque refugio en Nueva York sin miedo ante la tormenta de nieve