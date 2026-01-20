Hochul y Mamdani denuncian detención de personal del Ayuntamiento en medio de arrestos en citas de inmigración de rutina

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, y otros denunciaron el arresto por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) la semana pasada de un miembro del personal del Ayuntamiento en una entrevista de asilo de rutina con funcionarios federales, pero una revisión más profunda halló a más de una docena de inmigrantes en las mismas circunstancias.

Identificado como Rafael Andrés Rubio Bohórquez, un analista de datos del Ayuntamiento, fue detenido el 12 de enero, cuando se presentó a una entrevista de asilo pautada con el ICE, dice una demanda en donde se solicita su liberación.

Pero en vez de presentarse a la entrevista, fue esposado por los agentes de ICE y puesto a disposición inmediata, de acuerdo con lo que consta en los registros judiciales.

Aunque su puesta tras las rejas recibió atención en las altas esferas, el medio neoyorquino Gothamist descubrió otros 14 arrestos por inmigración en la oficina de asilo de Nueva York en Bethpage, gracias a abogados, registros judiciales y artículos periodísticos.

Asimismo, han surgido otros informes de arresto por parte de ICE en oficinas de asilo en Houston, Newark, San Francisco y Los Ángeles; lo anterior es parte de lo que los defensores de la inmigración y los juristas afirmaron que es la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra la inmigración irregular y legal.

Los abogados de inmigración denunciaron esta práctica, asegurando que tales detenciones penalizan injustamente a los inmigrantes que buscan vías legales para permanecer en Estados Unidos.

La discriminación contra los solicitantes de asilo es especialmente preocupante, de acuerdo con los críticos, porque estos presentan solicitudes para seguir en el país por temor a la persecución en sus naciones de origen.

“Es una burla a nuestro sistema de asilo”, expresó Sara Greenberg, abogada de inmigración de la Sociedad de Asistencia Legal. Uno de sus clientes fue arrestado en la oficina de asilo de Nueva York en el mes de octubre.

“Es realmente preocupante que las personas cumplan con las directivas del sistema de inmigración y se aseguren de tomar las medidas adecuadas, y luego sean detenidas en una entrevista”, manifestó Craig Relles, abogado de inmigración con sede en Westchester, quien dijo que cuatro de sus clientes fueron arrestados en la oficina de asilo de Bethpage.

“Una entrevista a la que van voluntariamente, no porque hayan cometido un delito ni porque los haya entregado un departamento de policía local”, explicó Relles. “Sino más bien porque son presa fácil y hacen lo que les han dicho”.

Matthew J. Tragesser, representante del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), indicó en un comunicado: “Las detenciones en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos pueden ocurrir si se identifica que las personas tienen órdenes de arresto pendientes; están sujetas a órdenes de deportación emitidas por un tribunal; o han cometido fraude, delitos u otras violaciones de la ley de inmigración mientras se encuentran en Estados Unidos”.

Varias personas detenidas en la oficina de asilo de Nueva York fueron detenidas tras extensas entrevistas en las que contaron sus temores de violencia y persecución en sus países de origen. Otras, como Bohorquez, inmigrante de Venezuela, fueron capturadas antes del inicio de sus entrevistas de asilo, informó Gothamist.

“Entrevista de miedo creíble”, luego un arresto

Greenberg señaló que su cliente fue detenido poco después de pasar lo que se conoce como una “entrevista de miedo creíble”, uno de los primeros obstáculos en el proceso de asilo para determinar si una persona tiene una posibilidad significativa de enfrentar persecución o tortura si vuelve al país de donde proviene.

Los abogados de inmigración afirman que los arrestos en la oficina de asilo de Nueva York siguen siendo poco frecuentes, pero se han vuelto más usuales bajo la administración Trump, que ha transformado las citas que antes eran de rutina en una variedad de oficinas y tribunales federales de inmigración en lo que los críticos ven como una redada para la aplicación de la ley migratoria.

Los abogados que conversaron con el medio, algunos con décadas de experiencia, manifestaron que nunca habían tenido un cliente arrestado en una entrevista de asilo bajo administraciones anteriores.

Los solicitantes de asilo constituyeron la mayoría de los más de 240,000 migrantes que llegaron a los albergues de la Gran Manzana en los últimos años. En su mayoría, presentan sus peticiones de asilo en tribunales de inmigración o en oficinas del USCIS en todo Estados Unidos, como la Bethpage.

Los solicitantes de asilo han estado entre los grupos de inmigrantes que se encuentran en la mira de la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración legal.

En julio del año pasado, un tribunal federal bloqueó la política de la administración republicana destinada a bloquear las solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. A inicios de diciembre, la administración de Trump suspendió todas las peticiones de asilo presentadas por USCIS, deteniendo así cualquier nueva decisión sobre las solicitudes de asilo pendientes.

Entre los inmigrantes detenidos en 2025 en la oficina de asilo de Nueva York se encuentran Gokhan Polat, un residente de Brooklyn de Turquía que fue arrestado el 20 de octubre; Deybin José Rivas Rodríguez, un residente de Far Rockaway, Queens de Nicaragua que fue arrestado el 17 de octubre; Ali Faqirzada, un inmigrante afgano de unos 30 años que reside en el condado de Ulster que fue arrestado el 14 de octubre; y Luis Fernández, un excamarero de Square Diner en Tribeca de Ecuador de unos 50 años que fue arrestado el 24 de junio.

Varios defensores de las personas arrestadas en el centro de Bethpage aseguraron que sus clientes no contaban con antecedentes penales. Algunos habían sido puestos en libertad por orden de jueces federales.

“La gente es respetuosa de la ley y hace todo lo que se les dice, pero básicamente están siendo engañados”, indicó Reuben Kerben, un abogado de inmigración de Queens.

Desacuerdo sobre lo ocurrido

Los funcionarios municipales y federales no están de acuerdo sobre si Bohórquez, integrante del Ayuntamiento detenido por ICE, tenía permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad (DHS) dijo que Bohórquez no tenía autorización de trabajo ni estatus migratorio legal, ya que había excedido su visa de turista en 2017. Pero el subsecretario de prensa del Ayuntamiento, Jack Lobel, manifestó que Bohórquez proporcionó documentación que demostraba que estaba autorizado a permanecer y trabajar en EE.UU. y pasó todas las verificaciones de antecedentes.

En la ciudad de Nueva York, el 58% de los inmigrantes arrestados por ICE durante el segundo mandato de Trump hasta mediados de octubre no tenían antecedentes penales. Otro 16% tenía cargos penales pendientes. Poco más de una cuarta parte de los detenidos tenían condenas penales.

Sigue leyendo:

• Ciudadano denuncia que ICE lo sacó a la fuerza de su casa en ropa interior en Minnesota

• Habla empleado latino del Concejo de Nueva York detenido por ICE: “Fue una pesadilla”

• ICE arrestó a latino líder religioso en Nueva York; exigen “derecho al debido proceso”