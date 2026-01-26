Hochul pide a ICE dar marcha atrás para que la gente busque refugio en Nueva York sin miedo ante la tormenta de nieve

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas suspenda sus operativos en el estado para que las personas puedan acudir sin temor a centros de calentamiento, refugios, hospitales y lugares de culto ante la fuerte tormenta de nieve.

La exigencia fue expresada por Hochul en la red social X, luego de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ofreciera ayuda federal a Nueva York por el temporal.

“Compartí que la forma más rápida de ayudar es que ICE dé marcha atrás para que las personas se sientan seguras al acceder a centros de calentamiento, refugios, hospitales y lugares de culto”, escribió la gobernadora.

El Departamento de Seguridad Nacional respondió a la gobernadora de Nueva York que aprobó más de $91.5 millones de dólares en fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) “para mantener seguros a los ciudadanos”.

También acusó a las autoridades estatales de “jugar políticamente con las vidas de los neoyorquinos”.

Secretary Noem approved $91,579,284.62 in FEMA funding to keep YOUR CITIZENS safe.



Please stop playing politics with the lives of New Yorkers. https://t.co/UjEsjgDyeo — Homeland Security (@DHSgov) January 25, 2026

El cruce ocurrió en medio del reforzamiento de las políticas migratorias y del despliegue de agentes federales en ciudades gobernadas por demócratas.

La exigencia de Kathy Hochul ocurrió tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis.

La gobernadora pidió la renuncia de Kristi Noem luego de que un agente de la Patrulla Fronteriza matara a tiros a Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años.

“Ha perdido su derecho a liderar. Le pido que renuncie. Gregory Bovino también debe ser despedido. Nadie, ni un agente de ICE, ni un oficial federal, ni un presidente, está por encima de la ley”, afirmó.

.@Sec_Noem has forfeited her right to lead. I'm calling on her to resign.



Gregory Bovino must also be fired.



No one, not an ICE agent, not a federal officer, not a president, is above the law. pic.twitter.com/tPsaelEJQd — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) January 25, 2026

Alex Pretti, relataron sus familiares, era enfermero de cuidados intensivos en un hospital de veteranos y participaba en protestas contra las redadas migratorias en Minneapolis, reseñó The Associated Press.

Su padre, Michael Pretti, dijo que su hijo estaba molesto por las acciones del ICE y por la forma en que se estaba tratando a los migrantes en distintas ciudades del país.

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que Pretti recibió un disparo tras acercarse a agentes con una pistola semiautomática. Sin embargo, videos grabados por testigos y difundidos tras el tiroteo solo lo muestran con un teléfono en la mano, sin que se observe un arma visible.

Su familia confirmó que tenía una pistola y que poseía permiso para portarla de forma oculta en Minnesota, pero aseguró que nunca lo habían visto llevarla encima.

Hochul también criticó el envío de Tom Homan, el zar de la frontera de Trump, a Minneapolis tras el tiroteo. En otro mensaje en X, la gobernadora afirmó que ese despliegue “no reparará el daño ya causado” y reclamó el fin de lo que calificó como una “ocupación” de ciudades por parte de agentes federales.

Además, exigió una investigación inmediata e independiente sobre las muertes de Renee Nicole Good y Alex Pretti, dirigida por autoridades estatales y locales.

Sending Tom Homan to Minneapolis won’t undo the harm already done by this administration.



Federal agents must end the occupation of our cities and return to the border.



A full investigation into the killings of Renee Nicole Good and Alex Pretti must begin immediately, led by… https://t.co/JV28HCrcnX — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) January 26, 2026

