Jimena Gállego y Javier Poza dan detalles de La Casa de los Famosos 6 

Ya comenzaron los anuncios de quiénes estarán en La Casa de los Famosos 6 y, por ende, surgen detalles de qué podrá ver el público en esta edición del exitoso reality show de la cadena Telemundo.

Jimena Gállego, quien durante años ha sido conductora de la competencia, dijo que en esta ocasión son muchas las sorpresas que acompañarán a la audiencia, no solo porque se trata de un elenco renovado, sino también por la cantidad de dinámicas y juegos nuevos que habrá.

“Comienza nuestra adicción. La Casa de los Famosos regresa en esta sexta temporada más grande que nunca”, comentó la mexicana en una reciente entrevista con el programa Hoy Día.

Bromeó también con que su compañero Javier Poza la quiere mandar a estar dentro de la casa, pero ella se siente más a gusto con la conducción.

Detalles de La Casa de los Famosos 6

Luego de esto, confirmaron que el estreno será el próximo 17 de febrero.

Esta semana anunciaron a los primeros participantes que vivirán la experiencia de la telenovela de la vida real, como también es conocido el programa.

Los primeros famosos que anunciaron fueron Lupita Jones, Kunno y Jailyne Ojeda. Cada uno ha comenzado a dar declaraciones sobre este nuevo proyecto, con la intención de ir fortaleciendo a su fandom, algo clave para las votaciones que hacen en el reality show y con las que deciden quién se queda o se va de la competencia.

Este formato no solo reúne a figuras de gran trayectoria, sino que también participan algunos creadores de contenido que buscan ampliar sus comunidades en redes sociales o dar a conocer una faceta distinta a la que acostumbran en sus plataformas.

