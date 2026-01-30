Polémica sobre antigua casa de Marilyn Monroe termina en demanda

En septiembre de año pasado, se informó que un juez había impedido la demolición de la casa en Los Ángeles, California, donde Marilyn Monroe fue encontrada muerta el 5 de agosto de 1962. Ahora, sus dueños insisten en que se les dé permiso de demoler y han demandado al condado de Los Ángeles y a su alcaldesa, Karen Bass.

Los propietarios de la casa, ubicada en Brentwood, son Brinah Milstein y Roy Bank. Ambos pagaron más de $8 millones de dólares por el sitio en 2023, y poco después comenzaron con el proceso de solicitud de permisos para poder demoler y desarrollar un nuevo proyecto de construcción.

En los documentos obtenidos por ‘Realtor.com’, se lee que la pareja alega que la ciudad de Los Ángeles intervino para que la propiedad fuera convertida en Monumento Histórico, pese a que los permisos de demolición ya habían sido aprobados.

“Al hacerlo, la ciudad convirtió la propiedad en una atracción turística, atrayendo (como la ciudad quería y esperaba) congestión de tráfico en la corta y estrecha calle sin salida adyacente a la propiedad junto con numerosos intrusos que saltan sobre los muros de la propiedad para ingresar a la casa ‘designada’ (que no se puede ver desde el espacio público debido al muro de la propiedad y al paisajismo)”, dice en los documentos presentados para la demanda.

La propiedad fue declarada monumento cultural histórico en 2024, luego de que el Ayuntamiento de Los Ángeles votara de manera unánime a favor. En su momento, el concejal Traci Park, dijo: “Tenemos la oportunidad de hacer hoy algo que debería haberse hecho hace 60 años. No hay otra persona o lugar en la ciudad de Los Ángeles tan icónico como Marilyn Monroe y su casa en Brentwood”.

**SUCCESS** 🙌 The Marilyn Monroe Residence in Brentwood is now a Historic-Cultural Monument! Today, L.A. City Council unanimously approved the nomination for Marilyn Monroe's final home. Thanks to all who voiced their support and a HUGE thanks to Councilwoman Traci Park & team! pic.twitter.com/eaf3rcnBYS — L.A. Conservancy (@LAConservancy) June 26, 2024

Además del cambio de vida que tuvieron al tener que contratar seguridad privada luego de que la casa se convirtiera en un punto turístico, los demandantes apuntan que la casa “fue propiedad de Marilyn Monroe durante aproximadamente seis meses en 1962 (ocasionalmente ocupaba una pequeña casa que se encuentra en la propiedad) mientras viajaba mucho durante su breve propiedad a su hogar permanente en la ciudad de Nueva York y otros lugares, antes de morir en la propiedad en agosto de 1962″.

También dicen que la designación de la propiedad como monumento cultural histórico les ha impedido poder capitalizar los más de $8 millones de dólares que invirtieron en ella. Adicionalmente, dicen que antes de que ellos lo compraran, el sitio ya había sufrido algunas reformas.

