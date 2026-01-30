Teofimo López busca romper el favoritismo de Shakur Stevenson en Nueva York

Teófimo López se enfrentará a Shakur Stevenson, un choque de estilos, egos y trayectorias este sábado en el Madison Square Garden de Nueva York.

El estadounidense Shakur Stevenson, invicto y considerado uno de los boxeadores más completos de la actualidad, parte como favorito ante un Teófimo López que ha hecho de los pronósticos en su contra el combustible para sus mayores hazañas.

Teófimo López, el especialista en romper pronósticos

Con récord de 22-1 y 13 nocauts, Teófimo López ya sabe lo que es silenciar a los expertos. Lo hizo en 2020 cuando venció a Vasiliy Lomachenko y volvió a hacerlo en 2023 al destronar al invicto Josh Taylor para conquistar el título mundial superligero (140 libras) de la OMB, cinturón que ahora estará en juego.

“Creo que todo es un gimmick cuando se trata de Shakur. Muchas veces los analistas se equivocan, y eso es lo que más me gusta del boxeo: al final, los puños hablan”, afirmó el campeón.

Shakur Stevenson, talento invicto y favorito en las apuestas

Shakur Stevenson (24-0, 11 KOs) llega como amplio favorito (-325 en BetMGM) y con la posibilidad de conquistar un título en una cuarta categoría de peso, algo reservado solo para la élite histórica del boxeo.

Zurdo, técnico y dueño de una de las mejores defensas del deporte, Stevenson ha sido criticado en ocasiones por su estilo conservador, aunque mostró una versión más agresiva en su última victoria ante William Zepeda.

El propio Shakur minimizó las grandes victorias de su rival: “Es fácil rendir cuando enfrentas a alguien más pequeño o a un boxeador que ya no da el peso. Esos no son yo”.

López llega con cambios importantes fuera del ring, tras dejar el alcohol y la marihuana, decisión que asegura le ha permitido sentirse mejor física y mentalmente.

Convencido de que este reto sacará su mejor versión, el campeón fue contundente:

“Shakur tiene las habilidades para sacar lo mejor de mí, pero creo que mordió más de lo que puede masticar. No puedo esperar a demostrarlo en la noche de la pelea”.

