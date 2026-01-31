Adamari López defiende a Alejandra Espinoza de las críticas que recibe por su cuerpo 

Adamari López, presentadora de televisión, envió un mensaje a favor de Alejandra Espinoza, quien ha recibido duras críticas por su imagen, que para algunos luce extremadamente delgada.

En el show Desiguales, la boricua consideró que se trata de una persona dedicada a su familia, que no solo trabaja, sino que entrena arduamente y que además se cuida con intensas rutinas de ejercicios.

“Quien conoce a Alejandra Espinoza y la sigue, sabe que se levanta entre 4 y 5 de la mañana y se levanta a leer la Biblia, también a educar su cabecita, se levanta a correr todas las mañanas y, luego de que termina, le prepara desayuno a su familia. Es una mujer que ha seguido trabajando”, destacó.

La puertorriqueña consideró que la mexicana es una mujer ejemplar y no entiende la razón por la que muchos han sido duros con ella.

Defienden a Alejandra Espinoza de las críticas

“Ya quisiera yo tener sus brazos, su cuerpo y alimentarme así de bien”, afirmó sobre la conductora del reality show ¿Apostarías por mí?.

Migbelis Castellanos también se sumó al debate y afirmó que la gente ha sido muy injusta con Alejandra Espinoza. “Tenemos que seguir aprendiendo que no tenemos que estar criticando ni hablando del cuerpo de los demás, número uno. Además, por todas las cosas que tú mencionaste, para mí ella sí es un ejemplo de mujer y me encantaría seguir los pasos de Alejandra”, señaló.

La venezolana recordó que su colega sufrió la pérdida de un embarazo y aun así siguió adelante y en la actualidad considera que se ve muy bien. “Puro músculo”, explicó.

Karina Banda también se sumó al debate y dijo: “¿Por qué será que siempre relacionamos a una persona delgada con enfermedad? Alejandra, ya lo acabamos de hablar; se cuida tanto, siempre está pendiente de su salud, hace ejercicio. Ahora, también para gustos se hicieron los colores y a ella le encanta mostrar cada músculo de su cuerpo”.

