Niña abusada en Manhattan, Nueva York: sospechoso tiene 38 arrestos previos

Una niña de 14 años fue abusada sexualmente en el vecindario Stuyvesant Town de Manhattan (NYC) y la policía identificó a un sospechoso que está siendo buscado por el crimen.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) identificó a Germaine Parham, de 33 años, y difundió imágenes de vigilancia solicitando la colaboración ciudadana para su localización.

La niña fue agredida dentro de un edificio cerca de la 1ra Avenida y First Avenue Loop alrededor de las 11:42 a.m. del jueves. Posteriormente el atacante le robó el teléfono a la víctima antes de huir, acotó Daily News.

La menor fue trasladada a un hospital local para recibir atención médica. Parham tiene 32 arrestos previos desde 2008, incluyendo múltiples cargos por delitos graves de robo y hurto mayor. No está claro si conocía a la niña. Se presume que las personas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A mediados de este mes Alex Torres López (35) fue arrestado en Nueva Jersey como sospechoso de haber violado en repetidas ocasiones a una niña tras contactarla a través de Roblox y Snapchat. Dos profesores de El Bronx y Long Island también fueron recientemente acusados en casos separados de haber abusado de niñas, y una de ellas era en realidad una agente encubierta del FBI contactada a través de la aplicación de juegos Discord.

En diciembre Jancys Santiago, residente de Groveland (Florida) extraditado a Nueva York, fue condenado por violar a una mujer en el año 2000 al salir de un armario donde se había escondido en el apartamento de la víctima en Midtown Manhattan.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales. El número de abusos sexuales cometidos por extraños ha aumentado en Nueva York, así como las violaciones domésticas. Y los casos suelen ser más ya que la mayoría de las violaciones siguen sin denunciarse.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda