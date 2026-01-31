Terence Crawford agradeció a “Canelo” Álvarez por ser elegido “Peleador del Año”

El exboxeador estadunidense, Terence Crawford, tuvo palabras de agradecimiento para el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, tras el combate que sostuvieron en el mes de septiembre de 2025 y donde se convirtió en campeón indiscutido de los supermedianos.

“Creo que pagué el precio para ser el jefe. Quiero agradecer a Turquía, Riyad, The Ring, Netflix, a mi equipo. Quiero agradecer a todos los que tuvieron una parte en hacer que la pelea con Canelo sucediera. Quiero agradecer a Canelo, a su equipo, qué manera de terminar mi carrera”, dijo Crawford en su intervención.

"Anything is possible if you believe in yourself" 🔥#RingAwards pic.twitter.com/450Dp5r3t7 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 31, 2026

El estadunidense fue nombrado “Peleador del Año” en los Rings Awards 2025 y cerró su discurso con un mensaje especial.

“Es una bendición estar aquí. Estoy agradecido y todo es posible si crees en ti mismo”, finalizó.

A la gala de The Ring 2025 que se realizó en Cipriani, Nueva York, también acudió el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Después del mayor logro de su carrera como campeón invicto en cinco divisiones, Terence Crawford anunció su retiro el pasado 16 de diciembre.

Revelan plan de largo plazo con ‘Canelo’ Álvarez

El presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, hoy uno de los promotores más influyentes del boxeo mundial, dio a conocer un plan de largo plazo para el boxeador mexicano, muy lejos de la narrativa de despedida inmediata que surgió tras la derrota frente a Terence Crawford.

Para Alalshikh, Canelo sigue siendo una figura central del boxeo de élite, un proyecto estratégico y un activo global que va mucho más allá de una o dos peleas.

“Lo que estamos pensando es que queremos que Canelo se quede con nosotros cinco o siete años, no uno o dos. Ahora estamos hablando de grandes peleas. Para septiembre anunciaremos una pelea por un título mundial”, explicó Alalshikh.

y reveló: “En 2027 tendremos una gran pelea y continuaremos. Y esperamos que un día una de las peleas finales de su carrera la hagamos juntos en México. Queremos que sea una pelea con alrededor de medio millón de personas o algo así. Esta es la idea”.

Las palabras llegan en un momento de reconfiguración total del panorama para Álvarez, luego de perder los títulos del peso supermediano y de que Crawford anunciara su retiro inmediato, dejando vacantes los cinturones y obligando a los organismos a reorganizar la división.

