Bad Bunny hace historia al ganar ‘Álbum del Año’ en los Grammy 2026

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se convirtió en el protagonista de los premios Grammy 2026 con un histórico triunfo en la categoría ‘Álbum del Año’, la más importante de la ceremonia. El boricua hizo historia con su álbum ‘Debí tirar más fotos’, convirtiéndose en el primer artista en ganar con un álbum completamente en español en esta categoría en la historia de los premios de la Academia de la Grabación.

El cantante Harry Styles, que ganó en esta categoría en 2023, fue el encargado de anunciar el ganador al ‘Álbum del Año’. Al escuchar su nombre como ganador de la categoría principal, Bad Bunny se mostró muy sorprendido pero sobre todo conmovido. Durante unos segundos se mantuvo sentado, cubriéndose los ojos con las manos tratando de contener las lágrimas ante este importante logro en su carrera.

Al recibir el premio de manos del ex One Direction, el astro boricua decidió iniciar su discurso en español, para dedicar su triunfo a su natal Puerto Rico.

Bad Bunny se llevó tres premios Grammy esta noche, incluyendo ‘Mejor Álbum Urbano’ y Mejor Performance de Música Global por su canción ‘EoO’.

