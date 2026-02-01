Carlos Alcaraz tumba a Novak Djokovic y se estrena como campeón de Australia Open

La juventud se impuso a la veteranía este domingo en la final del Australia Open. Carlos Alcaraz derrotó a Novak Djokovic en cuatro sets (2-6, 6-2, 6-3, 7-5). El español evitó que el serbio consiguiera su victoria número 25 de Grand Slam.

La Rod Laver Arena fue testigo de una batalla generacional. Djokovic empezó con fuerza y la experiencia lo hizo dominar el primer set, pero Alcaraz, con su tenis rebelde y de resistencia, ganó el segundo set tras quedarle el saque en el tercer y séptimo juego.

En el tercer set, Alcaraz no consiguió ponerse al frente hasta el quinto juego, y aun así Djokovic se mantuvo pegado en el marcador hasta el noveno, donde el español finalmente logró romper y encaminar el parcial.

En el cuarto set, Djokovic volvió a resistir. Ambos fueron intercambiando puntos y manteniendo el pulso hasta los juegos 11 y 12. Allí, una cadena de errores no forzados del serbio abrió la puerta. Alcaraz tomó el control, consiguió punto de partido y cerró el duelo para asegurar la victoria.

El tenista de 22 años consolidó su posición número 1 en el ranking ATP y se hizo con su séptima victoria en Grand Slam. Alcaraz empató a Djokovic, Andre Agassi, Roger Federer y Rafael Nadal, que lo hicieron a los 24 años, como los únicos hombres en completar el Grand Slam en la era Open.

Djokovic nunca había perdido una final del Abierto de Australia. Tenía una racha de 10 finales ganadas al hilo desde 2008.

Novak Djokovic se rindió a Carlos Alcaraz y habló del retiro

Tras la histórica victoria del nacido en Murcia, Djokovic tomó el micrófono y se deshizo en palabras de elogio hacia el español. ‘Nole’ calificó la victoria como “inspiradora, histórica y legendaria”.

“Felicidades. Te deseo la mejor de las suertes para el resto de tu carrera. Eres tan joven. Tienes mucho tiempo, como yo. Estoy seguro de que nos veremos muchas veces en los próximos 10 años”, dijo antes de soltar un enigmático mensaje sobre el futuro.

Next decade secured and we’ll be there! 😀 🍿 pic.twitter.com/r00jHVueL4 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026

“Dios no sabe lo que pasará mañana, y mucho menos en seis o 12 meses, así que ha sido un gran viaje”, dijo Djokovic. “Os quiero, chicos”, cerró.



