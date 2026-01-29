Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg terminaron: los detalles que se saben de su ruptura

Luego de tres años de relación, la actriz colombiana Carmen Villalobos y el presentador venezolano Frederick Oldenburg terminaron su relación.

La información fue confirmada este 28 de enero por Jessica Carrillo, conductora del programa Al Rojo Vivo, quien comentó que es muy amiga de la artista y le dijo que llevaban al menos dos meses separados.

“Ella me dijo que está bien dentro de lo que cabe, pero que obviamente estos meses han sido muy difíciles, pues es la persona que ama y con quien ha compartido 3 años de su vida”, afirmó en el show de Telemundo.

Además, explicó que la información se viralizó por un video en redes sociales de Carmen Villalobos junto a Majida Issa, quien aseguró que: “No era la única que comenzaba soltera el 2026, pues Carmen también lo estaba”.

La expareja prefirió mantener en privado los detalles de la separación y por eso luego de estos meses es que se supo que ya no seguían juntos.

Carmen Villalobos se separa

La periodista también se comunicó con el presentador de Exatlón, quien le dijo que está tranquilo y enfocado en la recta final del programa que conduce.

Esta noticia ha generado una ola de comentarios, algunos sorprendidos por la separación y otros para opinar sobre la serie de rupturas que ha protagonizado Carmen Villalobos. “¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? Carmen tan bella, y Frederick tan caballero”, “Duraron mucho” y “hacían muy bonita pareja”.

El romance entre estas figuras de la televisión comenzó de manera inesperada a finales de 2022, tras la participación de ambos en proyectos de Telemundo. Frederick confesó que fue un “click tremendo” que se intensificó en diciembre de ese año.

Hicieron pública su relación en febrero de 2023. En ese momento Frederick confirmó el noviazgo durante una entrevista en el programa Hoy Día, describiendo a Carmen como su “gran amor” y mencionando que ya había conocido a su familia en un encuentro sorpresa.

