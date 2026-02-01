Catherine O’Hara y Bo Welch vivieron por más de dos décadas en la misma casa

El pasado 30 de enero se confirmó la muerte de la actriz Catherine O’Hara a los 71 años. En el comunicado compartido a los medios decía que O’Hara murió dentro de su casa en Los Ángeles y rodeada de sus familiares.

La actriz no tuvo una vida como la de otras estrellas de Hollywood, ella se casó con el diseñador de producción Bo Welch en 1992 y estuvo con él hasta su muerte. Además, compró una casa en 1994 en la que vivió durante más de dos décadas.

Aunque vivieron durante muchos años en la propiedad, O’Hara llegó a considerar mudarse poco antes de su muerte, pues no estaba conforme con la política estadounidense. Además, siempre estuvo muy involucrado con Canadá, país en el que nació.

O’Hara y Welch compraron la propiedad por $1.25 millones de dólares. Pero la propiedad no fue tan relevante en su momento como sí lo fue la mudanza de O’Hara a Los Ángeles, pues pese a que ya tenía una carrera en Hollywood, ella residía en Canadá. Lo que siempre se ha dicho es que la actriz se mudó a la ciudad por amor, luego de que conoció a Welch durante el rodaje de ‘Beetlejuice’ (1988).

En varias entrevista la fallecida actriz habló sobre su relación, e incluso llegó a decir que para ella era muy importante la mansión en la que se grabó ‘Beetlejuice’, pues estando en ese set de grabación fue que él le pidió salir por primera vez.

El interior de la propiedad siempre quisieron mantenerlo en privado, por lo que no se tienen demasiados detalles sobre cómo es la casa. Por los momentos, tampoco se sabe si el ahora viudo, Bo Welch, decidirá deshacerse de esta residencia.

