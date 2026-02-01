Congresistas demócratas cerraron 2025 con una recaudación de $115 millones de dólares

El Comité de Campaña del Congreso Demócrata (DCCC) informó que recaudó $23 millones de dólares durante el cuarto trimestre, incluidos $10.4 millones solo en diciembre, y que inició 2026 con más de $49 millones de dólares en efectivo disponible, según una nota de prensa del propio organismo.

El DCCC dijo que cerró 2025 con una recaudación total de $115 millones de dólares, una cifra que la organización presenta como señal de fortaleza financiera de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

Reducción del costo de vida

Suzan DelBene, presidenta del comité, aseguró que la contienda electoral se centrará en el contraste entre las prioridades demócratas y el desempeño republicano bajo la administración de Donald Trump.

Los demócratas de la Cámara, afirmó, enfocarán su mensaje en la reducción del costo de vida, mientras que acusó a los republicanos de incumplir sus promesas en temas económicos.

“El descontento con los republicanos está impulsando el apoyo a los demócratas en todo el país”, expresó DelBene, quien sostuvo que ese escenario permitirá a su partido recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes y convertir a Hakeem Jeffries en el próximo presidente del órgano legislativo.

El DCCC también destacó un reciente análisis del Cook Political Report, un medio apartidista especializado en elecciones, que cambió la clasificación de 18 distritos de la Cámara a favor de los demócratas, señalando un repunte temprano del partido en el actual ciclo electoral.

De acuerdo con el comunicado, los demócratas mantienen una ventaja promedio de 4.7 puntos en el voto genérico, mientras que los republicanos aparecen rezagados en asuntos como la economía y el aumento del costo de vida.

