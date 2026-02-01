Manifestantes en Texas reclaman el fin de la detención de familias migrantes

Un centenar de personas se manifestaron este domingo en Texas para exigir el fin de la detención de familias migrantes, tras la liberación de Liam Ramos, un niño de cinco años detenido junto a su padre en Mineápolis (Minesota) y trasladado posteriormente al estado sureño.

El caso puso el foco de la atención nacional en el centro de detención de Dilley, a las afueras de San Antonio, donde permanecen privados de su libertad unas 1.400 migrantes, entre ellos alrededor de 400 menores de edad, de acuerdo con información entregada esta semana por legisladores demócratas.

El de Dilley es uno de solo dos centros en todo el país donde el Gobierno federal detiene a familias enteras de migrantes, una práctica que fue pausada por varios años durante el mandato del expresidente Joe Biden (2021-2025) y que ha sido reanudada por Trump en su campaña por acelerar los arrestos y las deportaciones de migrantes.

En la protesta del domingo, alrededor de 150 manifestantes -según datos de los organizadores- expresaron su rechazo a las políticos migratorias de la Administración republicana y pidieron que se liberaran el resto de familias y menores de edad que permanecen en custodia del Gobierno.

“La atención mediática que recibió Liam (Ramos) logró que fuera liberado, pero hay muchísimas más familias que están lidiando con lo mismo ahora mismo”, dijo a EFE Eric Cedillo, abogado consejero de la organización League of United Latinamerican Citizens (LULAC).

La detención de menores migrantes en EE.UU. aumentó de forma pronunciada durante el primer año del Gobierno de Donald Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a 25 durante los últimos 16 meses del Gobierno de Biden.

“La detención de familias es dañina para los menores de edad, en muchos casos los mantienen detenidos por meses y meses”, agregó Cedillo.

La protesta es la segunda esta semana. El miércoles, la manifestación atrajo a cientos de personas y acabó con el uso de gas lacrimógeno y pelotas de goma contra los civiles por parte de las fuerzas del orden texanas, que cerraron la vía de acceso hacia el centro.

En las pancartas que portaban algunos manifestantes se leían mensajes críticos contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una agencia federal cuyas operaciones bajo el Gobierno de Donald Trump han generado un fuerte rechazo en diversas ciudades de Estados Unidos.

Denuncian tácticas agresivas de ICE

El despliegue de sus agentes ha estado marcado por enfrentamientos con la población y, en algunos casos, incidentes mortales a manos de oficiales durante operativos migratorios.

Organizaciones de derechos civiles y observadores también han denunciado un uso cada vez más agresivo de tácticas por parte de ICE, como la detención de personas sin orden judicial y el empleo de pasamontañas para ocultar la identidad de los agentes, prácticas que, según críticos, dificultan la rendición de cuentas y aumentan la tensión en las comunidades afectadas.

El despliegue de agentes federales en su nativa Chicago, el pasado mes de septiembre, llevó a Robert Held a convertirse en un activista a tiempo completo y a viajar el domingo hasta Texas para unirse a la manifestación.

“Mi conciencia me dice que no me puedo quedar en casa, que no puedo quedarme en silencio”, señaló el hombre a EFE, vestido con una camisa naranja. “Liam es el símbolo de lo que este Gobierno le está haciendo a los niños y a todos los inmigrantes”, agregó.

Ramos y su padre, originarios de Ecuador, fueron liberados este sábado después de que un juez federal en Texas concediera una petición de habeas corpus y determinara que su arresto fue inconstitucional.

“El caso tiene su origen en la mal concebida y deficientemente implementada política gubernamental de perseguir cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si ello implica traumatizar a niños”, señaló el juez Fred Biery del Distrito Oeste de Texas, en San Antonio, en el escrito judicial.

Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EE.UU. han alcanzado nivel récord: en promedio, más de 73.000 migrantes permanecieron bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001.

El año pasado fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del ICE, con más de 30 fallecidos y en lo que va de 2026, ya se han reportado al menos 3 muertes dentro de los centros de detención para migrantes.

Alejandra Arredondo.

