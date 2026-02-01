Muerte de hombre en gélida calle de Manhattan revela límites de respuesta de emergencia de Nueva York

En la mayor parte de los últimos 10 años, Frederick Jones pareció encarnar la transición exitosa de la falta de vivienda en la calle a la vida permanente.

Jones se mudó de espacios públicos a un refugio especializado en 2016, luego de contactar con un equipo de extensión de la organización Breaking Ground meses antes. De ahí, en 2017, se mudó a un apartamento en el noveno piso de un edificio conocido como Times Square, en un enorme complejo de 652 apartamentos cerca de la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria, con un vestíbulo ornamentado y servicios sociales en el sitio.

El hombre, de 67 años, todavía vivía en el edificio cuando los servicios de emergencia hallaron su cuerpo en una esquina de Midtown, aproximadamente a una milla de distancia, el sábado en la mañana. Fue uno de los al menos 13 neoyorquinos que murieron al aire libre mientras las temperaturas bajaban a menos de 10 grados y la nieve cubría los cinco distritos.

Su muerte da a conocer cómo un hombre en crisis puede eludir las barreras de la red de seguridad social, incluso con recursos y apoyo, expone las grietas en el sistema de respuesta a emergencias de la Gran Manzana.

“Estoy en shock”, manifestó Shonell McKinley, tutora legal que ayudó a Jones a gestionar el proceso de desalojo y a pagar el alquiler atrasado el año pasado. “No debería haber estado afuera. Tenía un techo”.

Asimismo, Jones contaba con desconocidos que lo cuidaban. En las horas anteriores a su muerte, el sistema 311 de la ciudad recibió al menos dos llamadas que los operadores derivaron a los operarios de emergencias, lo que causó al menos dos visitas de emergencia al sitio, de acuerdo con la información del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Los rescatistas que respondieron a una tercera llamada el sábado por la mañana descubrió a Jones inconsciente. Fue declarado muerto en el lugar.

Un representante de la Oficina del Médico Forense Jefe de la ciudad manifestó que aún están investigando que provocó la muerte de Jones.

Las autoridades de Breaking Ground señalaron que harán un homenaje en honor a Jones en las siguientes semanas.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de nuestro inquilino, Frederick Jones, y extendemos nuestras más sinceras condolencias a todos los que lo amaron durante este momento increíblemente difícil”, explicó el vicepresidente Patrick Bonck en una declaración escrita.

“Algo no salió como debía”

El sistema de respuesta a emergencias de la Gran Manzana depende en su mayoría de los neoyorquinos comunes que llaman para informar sobre personas que creen que necesitan ayuda, particularmente en las emergencias de Código Azul, cuando las temperaturas caen por debajo del punto de congelación.

Cerca de las 9:45 de la mañana del viernes, alguien llamó para notificar que un hombre estaba inconsciente cerca de la esquina de la calle 35 Este y la Tercera Avenida. No obstante, el vocero del NYPD aseguró que el hombre estaba en alerta cuando llegaron los policías y los paramédicos para revisarlo.

Rechazó recibir ayuda, de acuerdo con una transcripción parcial del encuentro, informó Gothamist.

El encuentro de la mañana, con Jones alerta, temperaturas suaves y sin nieve, no dio razones para un desalojo involuntario, un método polémico para tratar con personas que la policía y los servicios de emergencia determinan que están en peligro.

Cuando estaba cayendo la noche, Jones se había mudado al otro lado de la calle y estaba bebiendo alcohol frente a un supermercado D’Agostino en el 528 de la Tercera Avenida, dijo el superintendente del edificio, José Contreras. Expresó que no había visto a Jones en el lugar anterior, y cerca de las 11:00 de la noche lo instó a entrar.

“Le dije: ‘Oye, tienes que irte. No puedes quedarte ahí. Te vas a congelar'”, dijo Contreras. “Me ignoró un poco”.

Contreras indicó que fue a su apartamento y llamó al 311 para pedir ayuda, alrededor de las 11:10 de la noche. El operador desvió la llamada al 911 bajo el protocolo de Código Azul de la ciudad para climas peligrosamente fríos.

“Dije: ‘Está sentado y hace muchísimo frío'”, apuntó Contreras. “El hombre no despertó a la mañana siguiente”.

Brad Weekes, representante del NYPD, dijo que la llamada se registró como una “alteración del orden público” y que los agentes condujeron hasta el lugar en cuestión a las 11:25 de la noche, pero no vieron a nadie allí.

Horas después, los trabajadores que se iban a laborar al D’Agostino vieron a Jones en el mismo sitio, El gerente de la tienda, Kyle McCoy, expresó que llamó al 311 para pedir ayuda.

Esa vez, llegaron los servicios médicos de emergencia con la policía. Declararon muerto a Jones a las 8:00 de la mañana aproximadamente, informó el NYPD.

El director de la organización sin fines de lucro Coalición para las Personas sin Hogar, David Giffen, manifestó que los trabajadores sociales capacitados podrían haber ayudado de mejor manera a Jones. Giffen se preguntó por qué la llamada del viernes en la noche solo provocó una respuesta policial.

“Parece que algo no salió como debía”, dijo. “La policía que responde a un altercado es muy diferente a la que responde un equipo de asistencia a personas sin hogar“.

“En ese momento, muchos de los trabajadores sociales de la ciudad estaban ocupados buscando refugio para personas sin hogar crónicas en la calle”, indicó Giffen. Además, dijo que es posible que la ciudad y los proveedores sin fines de lucro, no haya tenido suficiente personal para satisfacer la necesidad de asistencia en medio de las heladas temperaturas.

“La definición de suficiente es que nadie muera en las calles”, manifestó.

