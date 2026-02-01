Xander Zayas se consagra campeón y hace historia en Puerto Rico tras derrotar a Abass Baraoup

Xander Zayas pasó de ser una promesa a una realidad del boxeo tras derrotar el pasado sábado en el Coliseo José Miguel Agrelot a Abbas Baraoup en una decisión dividida.

El boricua hace historia y además de consagrarse como campeón mundial (WBA y WBO) del peso superwélter, se erige como el campeón unificado más joven del boxeo actualmente.

Por primera vez en su carrera, Zayas peleó en Puerto Rico, ante su público. Fue profeta en su tierra y respondió con una actuación sólida, pero igualada.

En las tarjetas, dos jueces puntuaron 116-112 a favor de Zayas, mientras que una tercera cartulina otorgó ese mismo resultado al boxeador alemán.

🚨ZAYAS BEATS BARAOU TO UNIFY BELTS



Xander Zayas takes a 116-112, 116-112, 112-116 SD12 win over Abass Baraou to unify the WBA and WBO Super Welterweight Titles pic.twitter.com/KAMuxgYBH9 — Tokkerū (@ATokkers5) February 1, 2026

¿Cómo fue la pelea de Xander Zayas?

Xander Zayas empezó con confianza de campeón y de boxeador local. Muy movido por el encordado marcando distancia y golpeando con velocidad.

Por su parte, Baraou, fue más quirúrgico y paciente. Aunque presionó, le costó encontrar huecos en la defensa de Zayas. No obstante, a medida que la pelea fue avanzando, Baraoup mejoró.

En el quinto round logró conectar con mayor regularidad. El puertorriqueño no quiso decepcionar a su público y siguió en su estrategia de movilidad, defensa férrea y contragolpe con combinaciones rápidas.

En el séptimo round, Baraoup sí pudo encontrar espacios en la defensa del boricua y pudo comenzar a marcar el ritmo de pelea que buscaba.

La alegría le duró poco, pues en el noveno Zayas despertó y regaló sus mejores combinaciones, levantando a la grada en San Juan y ganándose a su público que lo veía pelear por primera vez en la isla.

En el último round, Zayas y Baraoup se fueron al centro del ring a intercambiar golpes y ofrecer un final de película hasta el campanazo final.

Zayas estacionó su récord invicto en 23 victorias con 13 nocauts. Ahora figura como el campeón unificado más joven del boxeo actual.

Baraoup, por su parte, actualizó su registro a 17 victorias con dos derrotas y quedándose sin el cinturón WBA en apenas su primera defensa de su reinado.



Sigue leyendo:

· Boxeador Gervonta Davis salió de la cárcel tras pagar la fianza de $16.000 dólares

· Terence Crawford agradeció a “Canelo” Álvarez por ser elegido “Peleador del Año”

· Ryan García rompe con Donald Trump y retira su apoyo por el caso de Jeffrey Epstein