Undécima película de ‘Fast & Furious’ estrenará en 2028

El pasado viernes, Universal confirmó que la saga de ‘Fast & Furious’ continuará y han programado su estreno para el 17 de marzo de 2028. Luego del anuncio hecho por Universal, su protagonista Vin Diesel lo reconfirmó a través de su cuenta de Instagram.

La película 11 del universo de ‘Fast & Furious’ se titulará ‘Fast Forever’ y llegará justo cinco años después de que estrenara ‘Fast X’, la cual fue dirigida por Louis Leterrier.

En la confirmación que Diesel hizo de la nueva entrega, incluyó una foto de él junto con su excompañero de rodaje Paul Walker, quien falleció en noviembre de 2013 mientras ‘Furious 7’ aún estaba en producción. En la publicación escribió: “Nadie dijo que el camino sería fácil… pero es nuestro. Uno que nos ha definido y se ha convertido en nuestro legado… Y un legado… perdura para siempre. ¡17 de marzo de 2028! ¡FAST FOREVER!”.

El plan inicial era que esta película estrenara en 2025, pero la producción se retrasó. Por los momentos no se han compartido detalles sobre la trama de esta nueva entrega y sobre el elenco, aunque seguramente Diesel con su personaje Dominic Toretto seguirá liderándolo.

Lo que sí se sabe es que el plan de Diesel es que este sea el fin definitivo de la historia central de la franquicia, la cual comenzó en 2001 con ‘The Fast and the Furious’. Parece ser que con los años podrían seguir existiendo pero con otros personajes.

Hace un tiempo, Diesel dijo: “Este gran final no es solo un final; es una celebración de la increíble familia que hemos construido juntos. ¡Espero que se sientan orgullosos!”.

Lo único que se sabe sobre la nueva película es que Diesel creó un personaje para ser interpretado por Cristiano Ronaldo, incluso compartió una foto con él a través de sus redes.

