Sean Astin y el Sindicato de Actores se preparan para nuevas negociaciones con los jefes de Hollywood

En septiembre del 2025, el actor Sean Astin comenzó su mandato como presidente del SAG-AFTRA, el más poderoso de la industria del entretenimiento a nivel mundial. Ahora, tendrá que hacer frente a una nueva etapa de negociaciones con la AMPTP.

Hay que recordar que el SAG-AFTRA es la fusión de dos organizaciones que se unieron en 2012: el Screen Actors Guild (Sindicato de Actores de Cine) y la American Federation of Television and Radio Artists (Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio). Por otro lado, la AMPTP (Alianza de Productores de Cine y Televisión) representa a los estudios de cine, las cadenas de televisión y las plataformas de streaming.

En una entrevista dada por Astin a ‘Deadline’, explicó cuáles son sus prioridades en estas nuevas negociaciones. Los puntos a tratar son cinco: protección contra la Inteligencia Artificial, adelanto de las negociaciones, bienestar económico y Seguridad Social, nueva dinámica con la AMPTP y el derecho a la huelga como herramienta.

En los últimos años, el uso de la Inteligencia Artificial ha sido una de las batallas principales dentro de cualquier industria creativa. Sobre el tema, Astin dijo: “Debemos recordar y recordarles a todos que el público no construye conexiones emocionales ni relaciones de por vida con algoritmos. Se conectan con artistas”, también le dijo a ‘Deadline’, “No estamos luchando solo por las estrellas de cine; estamos en las trincheras por los actores de voz y los extras, para evitar que sean reemplazados por réplicas digitales”.

Algunos pronostican resultados positivos de estas nuevas reuniones, pues la AMPTP estuvo liderada durante décadas por Carol Lombardini, y ahora la dirección ha pasado a Greg Hessinger.

La IA es tan tema central en la industria que hace unos días se informó que Scarlett Johansson, Cate Blanchett y Joseph Gordon-Levitt se unieron a otros 700 creadores y escritores en una campaña contra el uso de la Inteligencia Artificial.

