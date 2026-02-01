‘Iron Lung’ lidera la taquilla en su primer fin de semana

Para este fin de semana, la nueva película de terror y ciencia ficción ‘Iron Lung’ ha logrado alcanzar la cifra más alta en taquilla. Aunque aún falta sumar las cifras del domingo, la película ocupará el primer puesto de la lista, seguido por ‘Send Help’, protagonizada por Rachel McAdams.

Según ‘Variety’, ‘Iron Lung’ recaudó $8.9 millones de dólares en 3,015 salas de cine, solo durante el viernes 30 de enero, y se espera que al cerrar el fin de semana alcance los $17 millones de dólares. Esta posición ha llamado la atención no solo por tratar de una película de terror, sino porque este film ha sido autodistribuido y financiado por la superestrella de YouTube Mark Fischbach, también conocido como Markiplier.

Mark Fischbach no solo se encargó de financiar y distribuir la película, sino que también es su director, editor y protagonista. Todo este trabajo lo hizo de la mano de David Szymanski, quien es el desarrollador del juego en el que se basa la película.

El segundo lugar de la lista para este fin de semana es ocupado por ‘Send Help’, un thriller protagonizado por Dylan O’Brien y Rachel McAdams, esta última acaba de recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Esta película, dirigida por Sam Raimi (‘Evil Dead’), recaudó $7.2 millones de dólares en 3,475 cines norteamericanos, solo el viernes. Se espera que recaude un total de $18 millones de dólares en su primer fin de semana, lo que significaría que pase a ocupar el puesto uno de la lista.

Otro estreno de este fin de semana que ha sido comentado y que ha alcanzado relevancia en taquilla ha sido ‘Melania’, el documental de la esposa del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las cifras alcanzadas este fin de semana llaman la atención por tratarse de un documental.

Este documental ha sido dirigido por Brett Ratner y en él se sigue a Melania Trump durante los 20 días previos a que su esposo recibiera su segunda presidencia en enero del 2025. El viernes, el documental recaudó $2.9 millones de dólares en 1,778 salas de cine, y lo que se espera es que al terminar el fin de semana llegue a los $8.1 millones de dólares.

