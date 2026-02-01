Zuleyka Rivera dice que no le gustaría entrar a La Casa de los Famosos

La actriz puertorriqueña Zuleyka Rivera habló de la posibilidad de entrar al reality show La Casa de los Famosos, que el 17 de febrero empezará su sexta temporada por la pantalla de televisión Telemundo.

La ex reina de belleza habló con el locutor Molusco de si se atrevería a estar en un proyecto como este: “¿Tú te ves realmente en un reality show como La Casa de los Famosos? Recuerdo que hubo un momento en el que se decía que había acercamientos para que estuvieras en esta casa?”.

Ante la interrogante, la boricua comentó que realmente no se ve en algo así. “No creo, no creo que puedan encerrar a una fiera”.

La artista añadió que su temperamento es fuerte y que no se va a controlar, si hay o no una cámara encendida.

“Hay un equipo de psicólogos estudiando las personalidades de cada quien, dónde en realidad van a apretar, porque lo hacen con la peor intención para sacar la peor parte de tu persona”, afirmó.

Zuleyka Rivera reflexionó en que la selección de los proyectos la hace basado en el legado que considera que puede dejar. “Al final del día, cuando yo no exista, no esté aquí y lo vean mis nietos y todo lo demás, pueda dejar algo bonito, no quiero dejar cosas que manchen la convivencia de nosotros en sociedad”, destacó.

Zuleyka Rivera da detalles de cómo elige los proyectos para su carrera

Bromeó con que las reinas de belleza promueven mucho la paz mundial, pero en realidad es algo necesario para cada una de las producciones que asume en su carrera.

Además, explicó que el internet no olvida y que no le gustaría que quedara registro de situaciones fuertes que pueda protagonizar.

El último reality que hizo la famosa fue Miss Universe Latina, en donde tuvo un fuerte encontronazo con el jurado y por ende decidió abandonar la competencia en la que fue mentora junto a Alicia Machado.

