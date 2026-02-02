Silbatos contra ICE: la iniciativa que cobra fuerza en NYC para proteger a inmigrantes

Hace unas semanas uno de los vecinos de Jackson Heights, en Queens, vio por su ventana cómo varios hombres encapuchados y, fuertemente armados, irrumpieron en uno de los edificios del frente de su casa, en lo que según describe “parecía un operativo para capturar a un pez gordo y no a un simple muchacho sin papeles”.

De inmediato, el joven se dio cuenta que eran agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) que en los últimos meses se ha convertido en “el Coco” o “el terror” de comunidades inmigrantes, no solo indocumentados.

Y en lo que fue la primera nota de un concierto de sonidos que pronto llenó el lugar, justo cuando el sol mañanero empezaba a asomarse, el colombiano agarró un silbato y empezó a hacer pitidos cortos, informando a sus vecinos que ICE se estaba llevando a alguien.

Los silbatazos pronto comenzaron a crecer, mientras un par de vecinos más salían de sus apartamentos para confrontar directamente a los oficiales de ICE y grabar el operativo. Con los ruidos de silbato de fondo, los uniformados de “La Migra” se llevaron a tres jóvenes en una camioneta, sin orden judicial y sin responder por qué los estaban arrestando, según testigos, mientras gritaban a quienes los grababan que no se acercaran.

El concierto de silbatazos cortos duró varios minutos hasta que el personal de ICE abandonó la escena y luego los sonidos no cesaron sino que los pitidos se hicieron largos para alertar a inmigrantes sobre la presencia de los agentes de Inmigración en el área.

Y es que justo cuando ICE sigue escalando sus operativos en diferentes partes de Nueva York, además de las denuncias de líderes comunitarios y políticos contra acciones del gobierno federal y las medidas de precaución que inmigrantes sin papeles han tomado, los silbatos se han convertido en una manera efectiva para alertar a vecindarios y edificios sobre la presencia de “la migra”.

Se estima que desde que el presidente Donald Trump llegó de nuevo a la Casa Blanca, en enero 20 del año pasado, ICE ha arrestado a más de 7,258 personas en Nueva York, de las cuales 5,174 han sido detenidas en la Gran Manzana.

La convención, que se ha ido enseñando en redes sociales, talleres, reuniones de organizaciones y hasta en videos de YouTube, es muy simple. Silbatazos largos son una manera de anunciar que ICE se está llevando a alguien. Silbatazos cortos sirven para informar que han divisado a agentes de Inmigración en el área, a fin de que quienes están en riesgo no salgan de sus casas.

La señal también es un llamado a que los llamados “aliados” y defensores de inmigrantes salgan a la calle a grabar con sus celulares los operativos y a intentar disuadir a ICE para que se vaya de la zona. Cuando los pitidos dejan de sonar, es el santo y seña de que la amenaza terminó, al menos por el momento.

Bianey García, reconocida defensora de la comunidad inmigrante y LBGTQ en Queens, aseguró que actualmente en Nueva York, siguiendo el ejemplo de otras ciudades, líderes comunitarios y organizaciones se han dado a la labor de compartir información sobre la importancia de salir a defender a la comunidad inmigrante con silbatos y celulares, lo que ha resultado efectivo.

Iniciativa de los silbatos tiene estas convenciones para alertar sobre ICE. National Immigration Law Center

“El mensaje es que en caso de que Inmigración esté en el área, principalmente tenemos que alertar a nuestros vecinos y a nuestros seres queridos sobre la presencia de ICE para que no caigan víctima de Inmigración”, aseguró la activista. “Es un simple alto de hacer sonar los silbatos pero al mismo tiempo ese sencillo acto da la oportunidad a nuestras comunidades de estar protegidas.

La defensora comunal agregó que además es indispensable que en medio de las políticas federales que la administración Trump ha venido promoviendo contra grupos de inmigrantes, la mejor herramienta de defensa sigue siendo que la gente se informe sobre sus derechos, a pesar de que agentes federales pretendan burlarlos.

“Sabemos que Inmigración no está respetando nada, ni la Constitución. Pero es importante que la gente sepa sus derechos, saque sus silbatos y grabe con sus celulares, porque es la única forma para defendernos de las atrocidades que inmigración está haciendo en este momento”, dijo García, al tiempo que advirtió que el rol de aliados es muy importante en este momento.

“Ese tipo de medidas sirven de alerta y respaldo por si inmigración comete un abuso en contra de alguien. Y si en el vecindario viven ciudadanos americano, lo que estamos pidiendo es que sean ellos los que salgan a defender a sus comunidades, no de manera agresiva sino pacíficamente”, dijo la líder de la organización Make the Road NY.

“A quienes tienen documentos legales en este país, les pedimos que salgan a defender a sus vecinos, porque es la única forma de defender a nuestra comunidad”, agregó. “Y sabemos que la gente ya sabe que si está escuchando un silbato es porque ICE está en el área y eso sí ha ayudado a prevenir a que nuestras comunidades caigan en manos de Inmigración”.

Comunidades se han organizado en NYC para proteger a inmigrantes y para denunciar abusos de ICE a quienes quieren mantener a raya. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la organización NYIC (New York Immigration Coalition) destacó que iniciativas como la de los silbatos son un claro testimonio de que los inmigrantes son queridos y valoradas en la Gran Manzana y que el intruso es ICE.

“Cada día, neoyorquinos de a pie se organizan para apoyar a sus vecinos inmigrantes compartiendo información sobre sus derechos, organizando patrullas vecinales y utilizando silbatos para alertarse mutuamente y defender sus comunidades. Desde Chicago hasta Minneapolis y Nueva York, estas acciones se han convertido en poderosas herramientas de resistencia”, comentó el defensor de la comunidad inmigrante. “Con eso envían un mensaje a nuestros vecinos inmigrantes: no están solos”.

Awadeh agregó que con ese tipo de manifestaciones y muestras de apoyo, los neoyorquinos están dejando claro que se protegerán mutuamente para garantizar que la ciudad siga siendo un lugar donde todas las familias puedan vivir seguras y prosperar.

“Estos actos de solidaridad son importantes porque ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) quiere dividirnos y aislarnos. Y cuando las comunidades responden unidas, enviamos un mensaje claro: los inmigrantes pertenecen aquí, pero ICE no”, dijo el defensor. “Instamos a los neoyorquinos que deseen mantener la seguridad de sus comunidades y vecindarios a que se involucren con organizaciones comunitarias locales de confianza o grupos de ayuda mutua que trabajan a diario para apoyar y proteger a los inmigrantes de Nueva York”.

La organización Legal Aid Society reconoció el poder que puede tener un silbato como herramienta de defensa pero destacó que además de ese tipo de iniciativas que ponen de manifiesto el poder de las comunidades cuando se organizan, urge que los inmigrantes conozcan sus derechos.

“Si bien llevar un silbato puede ayudar a alertar a otros cuando agentes de ICE están presentes, es fundamental que las personas también comprendan sus derechos en general al interactuar con —o simplemente estar en presencia de— agentes federales de inmigración”, aseguró la organización de Defensa legal, al tiempo que invitó a visitar la página ‘Conozca sus derechos’ de la Sociedad de Asistencia Legal para aprender sobre maneras concretas de protegerse mutuamente.

“Cuando nos mantenemos unidos y nos informamos mutuamente sobre las protecciones que ofrece la ley, fortalecemos la seguridad y la dignidad de todas nuestras comunidades (…) Las comunidades pueden y deben organizarse para proteger a sus vecinos, conociendo sus derechos legales, planificando con anticipación y manteniéndose informadas”.

Ezra Levin, codirector ejecutivo de la organización Indivisible, resaltó la importancia de no bajar la guardia y de seguir confrontando a ICE para proteger a la comunidad inmigrante, aunque se mostró preocupado sobre la manera en que las cosas pudieran escalar en los próximos meses.

“Lamento decir que me queda claro que 2026 empeorará antes de mejorar, pero juntos lo lograremos. Así que unamos fuerzas y pongámonos manos a la obra. Vamos a necesitar más silbatos”, manifestó el activista, quien parafraseó a Becca Good, esposa de la joven madre asesinada en Minneapolis por un agente de ICE, al tiempo que recalcó la importancia de seguir manifestándose y crear estrategias de acción pacíficas.

“Este régimen está aterrorizado de nuestros silbatos, de nuestros grupos de comunicación, de nuestras capacitaciones sobre derechos, de nuestros disfraces de ranas y unicornios, de nuestros círculos de baile y carteles divertidos, de nuestra indignación y de nuestras protestas históricas y de rápida propagación”, dijo Levin. “Les aterroriza que nos demos cuenta de que no estamos solos y que les mostremos a otros que tampoco lo están”.

