Ben Stiller rompió el silencio y advirtió sobre el futuro de la democracia en Estados Unidos

El actor y productor Ben Stiller publicó un fuerte mensaje en la red social X, en el que expresó su preocupación por el rumbo de la democracia en Estados Unidos y denunció lo que considera graves abusos contra ciudadanos, periodistas y manifestantes, en el marco de operativos migratorios y respuestas estatales a la protesta social.

En un texto extenso y directo, Stiller afirmó que “ama a su país”, pero alertó sobre una deriva peligrosa en la que, según sus palabras, personas inocentes han sido hostigadas, separadas de sus familias e incluso asesinadas, sin el debido proceso legal. El actor y director apuntó especialmente contra acciones atribuidas a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a quienes acusó de operar con impunidad en comunidades civiles.

Críticas al uso del poder y defensa de la Constitución

Stiller apeló a los principios fundacionales de Estados Unidos, recordando que la Constitución y la Carta de Derechos fueron creadas para limitar los abusos del poder y proteger las libertades individuales. “Los redactores de la Constitución creían en los controles y equilibrios”, señaló, para luego contrastar ese ideal con lo que describió como una realidad actual marcada por el hostigamiento y la violencia.

En ese marco, defendió la protesta pacífica como una forma de expresión protegida constitucionalmente y advirtió sobre arrestos de periodistas y comentaristas políticos, lo que consideró una amenaza directa a la libertad de prensa garantizada por la Primera Enmienda.

“No guardar silencio sobre lo que importa”

El actor también citó a Martin Luther King Jr. para reforzar su llamado a la acción cívica y al compromiso democrático. “Nuestras vidas comienzan a terminar el día que guardamos silencio sobre las cosas que importan”, recordó, en un mensaje que busca interpelar tanto a la ciudadanía como a los dirigentes políticos.

Según Stiller, los representantes electos —desde el presidente hasta los funcionarios designados— tienen la obligación de actuar con integridad, decir la verdad frente a los hechos y representar la voluntad de quienes los eligieron.

Un llamado a la empatía y al fin de la violencia

En el tramo final de su mensaje, el actor reclamó justicia y el fin de lo que describió como un “caos letal”, e instó a revertir lo que considera una creciente división social. Para Stiller, la salida pasa por recuperar la empatía y el respeto mutuo, aun cuando ese planteo pueda parecer ingenuo en un contexto de alta polarización.

“El amor y la empatía entre nosotros son, en última instancia, lo que permitirá que el país avance”, concluyó.

El posteo, del 30 de enero, tuvo más de 2,2 millones de visualizaciones.

Traducción del texto de Ben Stiller

“Amo a nuestro país. Pero, como muchos de nosotros, estoy preocupado por el futuro de nuestra democracia.

Ya hemos visto el asesinato violento de ciudadanos estadounidenses, muertos a sangre fría y a plena luz del día por agentes del ICE encapuchados. Eran nuestros vecinos, cuyas vidas terminaron por la acción de milicias armadas que ingresaron a nuestras comunidades con total impunidad. Se les negó el debido proceso en vida y la dignidad en la muerte, por una administración que rechazó la realidad que el mundo vio, trasladando la culpa a las víctimas y creando narrativas falsas sobre sus vidas y esos días fatales.

Los redactores de nuestra Constitución creían en los controles y equilibrios del poder, y por eso incorporaron la Carta de Derechos, específicamente para proteger las libertades individuales frente a posibles abusos del gobierno. Y, sin embargo, aquí estamos. Personas inocentes están siendo hostigadas, separadas de sus familias y, en algunos casos, asesinadas.

La protesta pacífica es una forma de libertad de expresión protegida por la Constitución y esencial para nuestra existencia como democracia. Tenemos derecho a disentir con las acciones del gobierno que elegimos. La Primera Enmienda también reconoce y protege la libertad de prensa. Y, sin embargo, periodistas y comentaristas políticos han sido arrestados. Martin Luther King Jr. dijo una vez: ‘Nuestras vidas comienzan a terminar el día que guardamos silencio sobre las cosas que importan’.

Nuestros representantes electos, desde el presidente y los miembros del Congreso hasta las personas que designan y aprueban, tienen la responsabilidad de actuar con integridad y honestidad. De defender nuestros ideales y valores como nación. De no mentirnos, frente a hechos evidentes.

Debemos exigir que representen la voluntad expresada del pueblo al que sirven, lo que incluye sacar al ICE de nuestras calles. Debemos exigir justicia y el fin de este caos letal.

Creo que podemos revertir este deslizamiento hacia la división y el odio. Enfrentar este momento con un regreso a la empatía y al amor entre nosotros puede sonar ingenuo, pero en última instancia es lo que permitirá que nuestro país avance y salga de esta situación.”

