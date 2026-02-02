Testigos reportan detenciones del ICE entre los límites de Jersey City y Hoboken

Funcionarios electos locales de Nueva Jersey están haciendo sonar todas las alarmas luego de que agentes federales de inmigración fueran vistos haciendo detenciones cerca de los límites de Hoboken y Jersey City el domingo en la mañana.

Los arrestos causaron preocupación entre los funcionarios de las dos ciudades, quienes dijeron que las detenciones sucedieron sin previo aviso y han alertado a las comunidades inmigrantes.

Por su parte, Jake Ephros, concejal de Jersey City, dijo que acudió a la estación de tren ligero de la calle 9 luego de escuchar informes de los electores sobre un arresto previo. Allí, de acuerdo con lo que dijo, presenció la detención de otra persona.

“Estoy muy enojado”, dijo Ephros el domingo. “Históricamente, este es uno de los barrios con más latinos de la ciudad, y no me sorprende que nos hayan atacado”.

Ephros grabó videos que muestran a un grupo de oficiales encapuchados. En uno de ellos, los agentes esposaban a un hombre y se retiran a un ascensor cercano. Ephros, a quien se le rechazó la entrada al ascensor, indicó que tomó el siguiente.

Un segundo video muestra a los oficiales subiendo a vehículos sin identificación, que posteriormente se fueron.

Mientras se encuentra en el ascensor, se escucha en el video a Ephros preguntando a los oficiales si tienen una orden judicial o si están buscando a alguien en particular.

Uno de los agentes enmascarados respondió: “Somos ICE, claramente estamos marcados” y “no hay nada que pueda decir que nos impida hacer nuestro trabajo”.

El mismo sujeto agregó lo siguiente: “No necesitamos una orden judicial, hermano. Deja de darle vueltas a eso”.

Todavía no está claro cuantas detenciones se realizaron.

Emily Jabbour, alcaldesa de Hoboken, expresó que ella y el concejal Joe Quintero también visitaron la estación de la calle 9 y hablaron con testigos que describieron haber visto al menos a dos personas detenidas por oficiales en vehículos sin identificación.

Hasta el domingo por la noche, aseguró, Hoboken no contaba con más información sobre el alcance del operativo. Reiteró que el departamento de policía de la ciudad no fue informado con previo aviso y no colaboró con las autoridades federales.

“Sé lo inquietante y aterradora que puede ser esta noticia, especialmente para nuestros vecinos inmigrantes”, explicó Jabbour. “Seguimos comprometidos a apoyar a todos los residentes, independientemente de su origen o estatus migratorio”.

En tanto, en Jersey City, el alcalde James Solomon manifestó que su oficina había confirmado la actividad de aplicación de la ley migratoria federal en la zona e hizo un llamado a los residentes a conocer sus derechos, informó Gothamist.

“A nuestros vecinos inmigrantes: No tienen que abrir la puerta sin una orden judicial. Tienen derecho a guardar silencio. Tienen derecho a un abogado. No firmen nada que no entiendan”, señaló Solomon en el comunicado.

Jersey City, I want to speak to you directly.



We have confirmed reports that federal immigration enforcement is operating in our city. The videos are extremely disturbing—apparently including randomly picking up people on their way to work.



What we can do right now is ensure… pic.twitter.com/GnjwiuVJ3E — James Solomon (@SolomonforJC) February 1, 2026

Confirmó que bajo una orden ejecutiva firmada recientemente, la policía local tiene prohibido ayudar a ICE sin una orden judicial y la propiedad de la ciudad no puede usarse para operaciones de inmigración.

“Condenamos lo que vimos”, dijo Solomon. “Los videos son perturbadores y muestran a personas que parecen ser detenidas camino al trabajo”.

Un video separado publicado en YouTube el domingo parece mostrar un arresto en la misma estación de tren ligero. En ese material audiovisual, un hombre en bicicleta intenta escapar antes de ser detenido por un agente y subido a una camioneta sin identificación que se aleja.

ICE apprehended "several individuals" in the Jersey City Heights near Hoboken, with at least one arrest recorded.



" … We spoke to multiple witnesses who confirmed they saw unmarked vehicles & several individuals being apprehended …"



FULL STORY: https://t.co/l5t6HW5UvR pic.twitter.com/uMXG2hJ2Dg — John Heinis (@HeinisHardNews) February 1, 2026

Ephros y otros líderes locales manifestaron que organizaron reuniones de emergencia para los electores el domingo en la noche en respuesta a las operaciones de ICE.

El hecho ocurre en medio de un gran escrutinio de las tácticas de control de inmigración en todo Estados Unidos y días después de que la gobernadora, Kathy Hochul, propusiera prohibir las asociaciones de la policía local con ICE en Nueva York.

