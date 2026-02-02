Cómo pagar $30,000 en deudas antes de que termine el 2026

Eliminar deudas puede parecer una meta lejana, pero establecer un objetivo concreto con fecha límite puede cambiar por completo la disciplina financiera de una persona. Especialistas en finanzas señalan que contar con un plan estructurado y cifras claras es clave para reducir saldos de manera acelerada.

Conocer tus números primero

Si una persona arrastra una deuda de $30,000, el primer paso es entender exactamente cuánto se debe y cuánto se puede pagar cada mes.

Ashley Morgan, abogada especializada en deudas y bancarrota en el norte de Virginia, explicó la importancia de poner cifras claras sobre la mesa.

Según indicó: “En el nivel más básico, para pagar $30,000 en un año, necesitas pagar $2,500 al mes sin intereses. Mucha gente no sabe en qué gasta su dinero cada mes”.

“Elaborar un presupuesto y monitorear en qué gastas tu dinero cada mes puede ser empoderador. Quieres ser intencional con la forma en que gastas tu dinero”, añadió.

Para lograrlo, se recomienda revisar ingresos y gastos reales. Si no es viable destinar $2,500 mensuales al capital, puede ser necesario reducir gastos fijos, buscar ingresos adicionales o incluso realizar ajustes temporales en el estilo de vida, como compartir vivienda o volver con familiares para ahorrar en renta.

El nivel de sacrificio dependerá de la situación económica de cada persona y del grado de urgencia por salir de deudas.

Elegir el método de pago adecuado

No todos los planes de pago funcionan igual para todos. Nika Booth, experta en préstamos estudiantiles y fundadora de Debt Free Gonnabe, destacó que el orden en el que se liquidan las deudas influye tanto en la velocidad como en la motivación.

Booth logró pagar $75,000 en deudas de consumo y además obtuvo la condonación de $133,000 en préstamos estudiantiles.

Sobre las estrategias, explicó: “Ya sea el método avalancha (pagar primero la deuda con mayor interés) para ahorrar intereses, o el método bola de nieve (pagar primero el saldo más pequeño) para generar impulso, tener un orden claro evita la fatiga de decisiones”.

“Luego, combinar pagos extra con aumentos de ingresos provenientes de trabajos adicionales, horas extra, venta de artículos que no usas, bonos o reembolsos de impuestos ayuda a salir de deudas más rápido”, añadió.

Ambas especialistas coinciden en que los ingresos adicionales no tienen que ser permanentes, pero sí estratégicos. El objetivo es reducir capital lo antes posible para evitar que los intereses sigan creciendo.

Perdonarse errores financieros del pasado

Además de los números, el factor emocional también juega un papel importante. Muchas personas arrastran culpa por decisiones financieras pasadas, lo que puede frenar su avance.

Booth señaló que esta carga mental puede volverse un obstáculo y aconsejó replantear la relación con el dinero.

Según afirmó: “Salir de deudas requiere reconocer y perdonar los errores financieros del pasado que pudieron llevarte a endeudarte”.

“Cuando separas quién eres de lo que debes y liberas la vergüenza alrededor del dinero, el progreso se siente empoderador en lugar de agotador, que es lo que hace que la gente se mantenga constante”, añadió.

Perdonarse no implica repetir hábitos negativos como compras impulsivas o gastos innecesarios. Significa identificar los errores, aprender de ellos y avanzar con mayor control financiero.

Bajo esta perspectiva, cada pago deja de verse como una carga y se convierte en una señal tangible de progreso.

