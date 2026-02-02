Estrella de New York Giants, Russell Wilson, responde tras aparecer en los archivos de Epstein: “Nunca lo conocí”

Tras la desclasificación de tres millones de documentos e imágenes del caso Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia, el nombre de Russell Wilson apareció en los archivos.

Este hecho desató una ola de especulaciones en redes sociales que el quarterback de New York Giants cortó de inmediato al negar cualquier vínculo y asegurar que “nunca conoció” al magnate encontrado sin vida en la prisión federal de Manhattan.

El vínculo entre Russell Wilson y Jeffrey Epstein

Los archivos incluyen una cadena de correos entre Jeffrey Epstein y su piloto, Larry Visoski, en la que discuten el supuesto interés de Russell Wilson en comprar un avión Gulfstream G‑IV.

Las conversaciones, fechadas el 27 de enero de 2019, cuando el quarterback aún jugaba para Seattle, abordan detalles del posible acuerdo.

En uno de los mensajes, un corredor afirma que Wilson estaba “llamando a Gary sin parar” tras ver un avión y que quería el G‑IV del vendedor.

Otro correo menciona un depósito de $500,000 dólares con 90 días para decidir si concretar la compra. El precio final planteado fue de $2,7 millones de dólares, aunque la oferta inicial habría sido de 3,2 millones.

La repuesta de Russell Wilson

A través de su cuenta en X, Wilson respondió a una publicación de ML Football en la que recogía la noticia sobre el vínculo del quarterback con Epstein.

“No. Absolutamente no. Hoy no, satanás. Un corredor de aviones intentó venderme un avión. No tenía ni idea de quién era y nunca lo compré. Nunca hablé ni conocí al hombre. Gracias a Dios”, explicó Wilson.

NOPE!!! ABSOLUTELY NOT!

Not TODAY satan!



Some Random plane broker tried to sell me a plane. I had no idea whose plane and never bought the plane. Never talked nor Never met the man.



Thank God!!! 🙌🏾 https://t.co/ixPptB1X3A — Russell Wilson (@DangeRussWilson) February 2, 2026

El mundo del deporte se ha visto salpicado, pues además de Wilson, también aparece un intercambio de correos de abril y junio de 2013 entre Steve Tisch, copropietario de los New York Giants, y Jeffrey Epstein.

De igual modo, el expiloto de la NASCAR, Brian Vickers aparece junto a su esposa en una serie de correos electrónicos.



