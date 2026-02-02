Steven Spielberg ganó su primer Grammy y logra el EGOT

El cineasta Steven Spielberg ha alcanzado el EGOT este domingo 1 de febrero. Este estatus lo recibió al ganar un premio Grammy en la categoría Mejor Película Musical por el documental ‘Music by John Williams’, el cual produjo.

Los artistas alcanza el EGOT al ganar un premio Oscar, un Tony, un Grammy y un Emmy. Aunque este sería su primer Grammy, ya contaba con cuatro Emmys, un Tony y tres premios Oscar.

Spielberg recibió su premio Grammy durante la gala previa a la ceremonia televisiva. En su discurso de aceptación, dijo: “Este reconocimiento es, sin duda, muy significativo para mí, ya que confirma lo que he sabido durante más de 50 años: la influencia de John Williams en la cultura y la música es inconmensurable, y su arte y legado son inigualables. Me enorgullece estar asociado con la hermosa película de Laurent”.

El documental que le hizo ganador de este reconocimiento sigue la vida de John Williams, considerado el compositor de cine más icónico de todos los tiempos, pues entre su lista de creaciones están los temas de ‘Star Wars’, ‘Indiana Jones’ y ‘Jurassic Park’.

La dirección del documental estuvo a cargo del cineasta francés Laurent Bouzereau. Y Spielberg, además de ser el productor, también participa como uno de los entrevistados, pues durante décadas él y el compositor han trabajado juntos.

‘Music by John Williams’ está disponible en la plataforma de streaming Disney+.

Spielberg ahora es parte de la lista de 21 artistas que han logrado alcanzar el EGOT, entre ellos destacan Rita Moreno, Audrey Hepburn, Elton John, Whoopi Goldberg, John Legend, Jennifer Hudson y Viola Davis.

Este 2026, Spielberg se prepara para estrenar su nueva película como director: ‘Disclosure Day’, un film de ciencia ficción protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo. Su estreno está programado para el 12 de junio.

