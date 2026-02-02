Maripily Rivera rompe en llanto durante entrevista con Telemundo

La actriz puertorriqueña Maripily Rivera vivió un emocionante momento durante una entrevista con el programa En Casa con Telemundo.

Todo ocurrió durante la conversación que tuvo con Gabriel Coronel para la sección El cuarto de la fama.

Luego de averiguar varios aspectos de la vida de la ganadora de La Casa de los Famosos 4, el venezolano le hizo una pregunta que movió las fibras de la entrevistada.

“Esta parte se llama El espejo. Frente al espejo, ¿verdad? Y para mí es muy importante que tú te veas, porque aparte eres una mujer luchona, que ha logrado mucho. Que sí, eras muy inocente… que sufriste bullying. ¿Qué tienes tú para decirle a esa Maripily niña, a esa adolescente?”, le preguntó.

Ante la interrogante, el “huracán boricua” contestó: “Ay, me vas a poner a llorar… Que ya no existe, que ella murió. Que esa niña inocente que vivió tantas situaciones difíciles, que ya… que se acabó todo. Que su vida cambió, que ya no hay más bullying, que ya no hay más burlas, que ya no hay más sobrenombres, que ya no hay más nada. Que ya no hay más sufrimiento. Que ya me tocó vivir lo que merecía, lo que tenía que vivir, ¿entiendes? Que ya el sufrimiento pasó, que todos esos maltratos, que todo lo que viví desde niña ya pasó y que Dios me regaló una vida nueva, que es la que estoy disfrutando ahora”.

Maripily Rivera recuerda su pasado

Luego de esto, señaló: “Me marcó mucho mi niñez. Mi niñez me marcó mucho, mi divorcio… porque me casé ilusionada por querer tener una familia, por luchar que se mantuviera esa relación, pero pues viví todo un engaño, todo un maltrato”.

Gabriel Coronel le preguntó también cómo está su situación sentimental y si está dispuesta a enamorarse de nuevo.

Maripily Rivera, con la frontalidad que la caracteriza, contestó: “Sí, estoy abierta al amor. Estoy abierta al amor, a la vida, a todas las cosas positivas de la vida”.

Esta entrevista fue la oportunidad ideal para que el público conociera un poco más de la puertorriqueña, quien es toda una estrella de las redes sociales y los realities show por la explosiva personalidad que tiene.

