Murió la nieta de 10 meses de Snoop Dogg: “Perdí al amor de mi vida”

La hija del rapero Snoop Dogg, Cori Broadus, confirmó que su hija de 10 meses falleció. La noticia la compartió a través de sus historias de Instagram el 31 de enero.

Cori, de 26 años, compartió una foto de ella sosteniendo a su ahora fallecida hija y escribió: “El lunes perdí al amor de mi vida. Mi Codi“. El texto lo acompañó el mensaje con un emoticono de ala de ángel.

Wayne Deuce, prometido de Cori, compartió una serie de fotografías de su hija y expresó su profunda tristeza por su muerte. “He estado muy triste desde que me dejaste, Codi Dreaux. Pero sé que estás en paz. Papá siempre te querrá”.

En febrero de 2025, Cori informó a través de sus redes sociales que su hija nació prematura a los seis meses de gestación. La hija del rapero reveló en ese entonces que sentía culpa en medio de la difícil situación que estaba atravesando con su bebé.

” He llorado sin parar, he comparado mi situación con la de otras personas, culpándome por no haber podido darle todo lo que necesitaba. Pero, pase lo que pase, Dios siempre me muestra que soy su hija”, dijo.

En ese momento, Cori tuvo que someterse a una cesárea debido a que estaba desarrollando el síndrome HELLP, que se trata de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas.

Tras su nacimiento la bebé tuvo que ser ingresada a la unidad de cuidados intensivos neonatal donde estuvo internada durante 10 meses. A inicios de enero pudieron llevar a la bebé a casa pero lamentablemente falleció poco después.

Hasta el momento, Snoop Dogg no se ha pronunciado por el fallecimiento de su nieta. El rapero solo compartió una foto con tres de sus cuatro hijos tras el anuncio del fallecimiento de su nieta. El 16 veces nominado al Grammy tiene siete nietos en la actualidad.

