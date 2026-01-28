Alejandro Sanz se pronuncia sobre el caso de Julio Iglesias: “Me cuesta mucho creerlo”

El cantante Alejandro Sanz se pronunció con respecto a las acusaciones de abuso sexual de dos exempleadas en contra del cantante Julio Iglesias. El artista resaltó la importancia de respetar los tiempos y las decisiones de la justicia antes de emitir juicios personales.

El artista mencionó este tema durante una entrevista concedida a ‘Europa Press’ con motivo del estreno de la serie documental original de Movistar Plus+ ‘Cuando nadie me ve‘. Sanz aseguró que conoce a Iglesias y le cuesta creer que sea capaz de cometer algún tipo de abuso, pero aclaró que esperar qué determina la justicia con respecto a este caso.

“Cuando haya un juicio podré dar mi opinión. Eso tiene un proceso que tiene que seguir su curso. Es muy difícil ponerse de un lado un otro. Yo conozco a Julio y a mí me cuesta mucho creer que pueda intentar abusar, pero hay que esperar a ver qué dice un juez“, dijo.

Alejandro Sanz resaltó la importancia de ver las pruebas en las que se fundamentan estas acusaciones y advirtió sobre el impacto que puede tener un juicio mediático en la reputación de las personas implicadas. Además, se refirió a la importancia de respetar la presunción de inocencia de los acusados.

“Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Por supuesto que hay que proteger a una mujer si hay un abuso y para eso existen los mecanismos judiciales y se deben seguir a rajatabla. Pero la presunción de inocencia también debe ir por delante, porque ya hemos visto muchos casos en los que ha ocurrido esto… y también es terrible”, afirmó.

El pasado 23 de enero la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España archivó las denuncias de abuso sexual, maltrato y acoso laboral que interpusieron dos exempleadas contra del cantante español Julio Iglesias. El ente concluyó que no tiene la jurisdicción para investigar este caso debido a que los hechos denunciados presuntamente ocurrieron en República Dominicana y Bahamas, donde el músico tiene residencias, y no en España.

Antes de que la Fiscalía archivara el caso, Julio Iglesias se pronunció sobre las acusaciones en su contra y negó haber cometido abuso.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”.

