Chappell Roan hace frente a las críticas por su polémico vestido en los Grammy 2026

La cantante Chappell Roan dio de qué hablar con su aparición en la alfombra roja de los Grammy 2026, donde lució un atrevido vestido con escote profundo en la zona del pecho y espalda.

La cantante, que el año pasado ganó en la categoría ‘Mejor Nuevo Artista’, apareció en la alfombra roja con un vestido traslúcido cuya tela se sujetaba de falsos piercings en sus pechos y que dejaba gran parte de su cuerpo al descubierto. Se trató de una elección de vestuario atrevida que le valió muchas críticas a la cantante, pero también cientos de comentarios celebrando su originalidad.

A través de su cuenta de Instagram, Chapell Roan publicó una serie de fotos de su paso por la alfombra roja luciendo el tan comentado vestido. En la descripción se burló de la reacción que causó su look en las personas y los comentarios que ha recibido.

Chappell Roan causó polémica por su atuendo en los Grammy 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

“Riéndome porque ni siquiera creo que esto sea TAN indignante de un conjunto. El aspecto es realmente increíble y raro. Recomiendo que solo ejerzas tu libre albedrío; es realmente divertido y tonto”, escribió la cantante en la descripción del post.

La artista cerró su mensaje diciendo: “¡Gracias por invitarme, @grammys, y a quienes votaron por mí!”.

Aunque Chapell Roan recibió críticas por su look, muchos de sus seguidores respaldaron su elección de atuendo en la sección de comentarios. La joven intérprete ha demostrado ser fiel a su estilo espontáneo.

El diseño de la marca Mugler dejó ver el arte corporal similar a los tatuajes de henna que la artista llevaba en el pecho, con un diseño de un pony, y un gran diseño tipo encaje en la espalda, similar a un tatuaje de henna.

Roan no se llevó ningún galardón en los Grammy a pesar de que estuvo nominada a dos premios en la ceremonia: Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista, ambas por su canción “The Subway”.

El premio a Grabación del Año fue para Kendrick Lamar por “Luther”, mientras que el de Mejor Interpretación Pop Solista recayó en Lola Young por “Messy”.

Al ser la ganadora de la categoría ‘Mejor Artista Nuevo’ en la edición de 2025, este año Chapell Roan fue la encargada de entregar este premio en esta categoría que se lo llevó Olivia Dean.

Sigue leyendo: