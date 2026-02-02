PETA critica a Sabrina Carpenter por usar una paloma en su show de los Grammy 2026

La cantante Sabrina Carpenter recibió fuertes críticas por parte de PETA, organización internacional que defiende a los animales, por usar una paloma viva durante su show en la pasada edición de los premios Grammy 2026.

La organización calificó como un “comportamiento infantil” que Sabrina Carpenter usara un animal vivo durante su interpretación de ‘Manchild’ en el escenario de los Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

“¿De verdad Sabrina Carpenter acaba de llevar un pájaro al escenario en 2026? La cantante de ‘Manchild’ muestra comportamientos infantiles. Dejen a los animales fuera de los #GRAMMYs”, escribió PETA en su cuenta de Instagram.

Según explicó la organización, las luces y el ruido pueden causar desorientación y sufrimiento en los animales.

“Llevar un pájaro vivo al escenario de los Grammy es una estupidez, una lentitud, una inutilidad y una crueldad”, escribió la organización junto con una imagen de la artista durante su actuación sosteniendo una paloma.

Sabrina Carpenter contaba con seis nominaciones en los premios Grammy y fue la encargada de inaugurar la ceremonia con su show de apertura, interpretando su éxito ‘Manchild’ en un escenario inspirado en un aeropuerto. Al finalizar su presentación, la artista sacó una paloma de una caja y esta salió volando por el auditorio.

Carpenter era una de las artistas más nominadas de la noche. Su nombre figuraba en seis categorías, entre ellas álbum del Año y Mejor álbum Vocal Pop por Man’s Best Friend, así como varias menciones para el sencillo “Manchild” en las categorías de Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Interpretación Pop Solista y Mejor Video Musical.

A pesar de ser una de las más nominadas, la exestrella de Disney no ganó ningún gramófono esta noche.

PETA también criticó a Lady Gaga por usar plumas, presuntamente reales, en el traje que usó para su actuación en los Grammy, donde interpretó su tema ‘Abracadabra’.

“Las plumas pertenecen a los pájaros y los pájaros deberían estar libres, no en jaulas. No estoy seguro de cuál es el mensaje de @LadyGaga en los #GRAMMY, pero es de PETA. Ya sea que los saquen mientras el ave está viva o después de matarla, el ave siempre sufre. Lady Gaga, deja que los pájaros conserven sus plumas. Las plumas pertenecen a los pájaros y los pájaros deberían ser libres”, decía PETA en una publicación en X.

