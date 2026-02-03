Colombia extradita a narcotraficante hacia EE.UU. a pocas horas de la reunión entre Trump y Petro

El gobierno de Colombia completó la extradición en la madrugada de este martes de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias ‘Pipe Tuluá’, a los Estados Unidos, horas antes del encuentro oficial entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca.

Marín Silva lideraba la organización criminal ‘La Inmaculada’, y según las investigaciones de una corte en Texas, la banda mantenía alianzas con carteles mexicanos para el envío de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos. El expediente judicial detalla el uso de lanchas rápidas, barcos pesqueros, aeronaves y semisumergibles para trasladar cargamentos con destino a ciudades como Dallas y Denver.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló su entrega el pasado 12 de noviembre, tras considerar los delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir, informó EFE.

En al sentido, el ministro de Justicia de Colombia, Andrés Idárraga, confirmó la noticia a través de sus canales oficiales: “Cumpliendo su orden, presidente Gustavo Petro, alias ‘Pipe Tuluá’ fue extraditado a los Estados Unidos”.

Cooperación antidrogas entre Colombia y EE.UU.

La extradición de Marín Silva ocurre en un contexto de revisión de la lucha antidrogas entre Bogotá y Washington. El Ministerio de Justicia informó que, bajo la actual administración, se han ejecutado 809 extradiciones hacia Estados Unidos.

“La cooperación judicial internacional no se debilitó: se fortaleció con una política firme contra el crimen organizado”, señaló el ministro Idárraga.

Alias ‘Pipe Tuluá’ fue capturado en febrero de 2024. Al momento de su extradición, cumplía una condena de 30 años en Bogotá por delitos que incluyen homicidio, secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Se le atribuye responsabilidad en al menos 46 asesinatos.

Ante el traslado del procesado, las autoridades han reforzado la presencia de seguridad en el municipio de Tuluá para prevenir posibles alteraciones del orden público.

Sigue leyendo:

– Justicia de Colombia investiga al exciclista Luis ‘Lucho’ Herrera por desaparición de 4 personas

– Petro afirma que mostrará a Trump evidencia de la lucha de Colombia contra las drogas

– FAA emite avisos para aerolíneas de EE.UU. en espacios aéreos en el Pacífico desde México a Ecuador