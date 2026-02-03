Donas gratis en Krispy Kreme: Cómo ganar una docena para ti y tu persona favorita este San Valentín

Los corazones, los tonos rojos, las fresas y el chocolate son un clásico de San Valentín. Este año, Krispy Kreme se inspira en ellos para lanzar una nueva colección de donas que incluye tres diseños en forma de corazón y una edición especial “espolvoreada con amor”, además de un sorteo para regalar docenas de donas gratis a sus fanáticos.

A partir del 3 de febrero, esta nueva campaña de la gigante de las donas brinda la oportunidad de expresar afecto de una manera dulce con creaciones llenas de sabor. Bajo el lema “Las rosas son rojas, las donas son mejores”, la marca destaca que esta colección es más romántica que una carta de amor y extiende una invitación clara: “Este San Valentín, olvídate de la tarjeta y comparte una docena de donas”.

“Hay muchísimas maneras de demostrar amor en San Valentín, no solo a una persona, sino a todos los que alegran tu vida. Este año nos inspiramos en los regalos clásicos para crear una colección perfecta para compartir”, afirmó Alison Holder, directora de marca y producto de Krispy Kreme.

La colección “Día de San Valentín” 2026

La nueva línea ya está disponible en Estados Unidos, con una apuesta por la personalización visual y sabores que evocan nostalgia. Conoce las cuatro protagonistas de la temporada, disponibles en la icónica caja de doce unidades:

I Love You a Choco-Lot: Para los amantes del cacao intenso. Es una dona en forma de corazón rellena de Kreme de chocolate, sellada con glaseado rojo de vainilla y un elegante moño de chocolate.

Para los amantes del cacao intenso. Es una rellena de Kreme de chocolate, sellada con glaseado rojo de vainilla y un elegante moño de chocolate. Teddy Bear Cookies & Kreme: La opción más instagrameable. Está rellena con la famosa mezcla de galletas y crema, decorada con una adorable cara de oso en chocolate blanco.

La opción más instagrameable. Está rellena con la famosa mezcla de galletas y crema, decorada con una adorable cara de oso en chocolate blanco. Dulce de Frutos Rojos: Un equilibrio frutal perfecto. Rellena de Kreme esponjosa , con cobertura de fresa y un detalle de azúcar con el mensaje “XOXO”.

Un equilibrio frutal perfecto. Rellena de , con cobertura de fresa y un detalle de azúcar con el mensaje “XOXO”. Espolvoreada con Amor: La base es la legendaria Original Glazed, elevada con una capa de crema de mantequilla y chispas de corazones coloridos.

El Gran Sorteo: ¿Cómo ganar donas gratis?

Bajo el concepto “Díselo con donas”, la marca busca de afortunados ganadores. Esta dinámica de “sorpresa y deleite” para sus seguidores más fieles sigue estos pasos:

Fechas clave: Del 3 al 13 de febrero. La acción: Publica una foto o video original disfrutando de la Colección de San Valentín. El mensaje: Dedica el post a esa persona especial que hace tu vida más dulce. Etiquetas obligatorias: Menciona a tu persona especial y utiliza la cuenta oficial @krispykreme.

El 14 de febrero, se seleccionarán a los ganadores para regalarles dos docenas de donas: una para el ganador y otra para su acompañante.

¿Dónde y cómo comprar la Colección San Valentín?

Para mayor comodidad, Krispy Kreme ha habilitado múltiples canales de venta:

Tienda Física: Disponible en todas las sucursales participantes de Estados Unidos .

Disponible en todas las sucursales participantes de . Pick-up y Delivery: Realiza tu pedido a través de la App de Krispy Kreme o en su sitio web oficial.

Realiza tu pedido a través de la o en su sitio web oficial. Puntos de Venta Minoristas: Si vas al supermercado, busca el exclusivo paquete de 6 donas en tiendas de comestibles participantes.

